Bukarest (ADZ) – Laut Ergebnissen einer Anfang November erhobenen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSCOP sackt die AUR zurzeit in der Wählergunst ab - sie kam auf 35,7 Prozent, während die PSD zulegen konnte und aktuell bei 23 Prozent liegt. Die PNL kam auf 15,1, die USR auf 11,9 Prozent. Ein Wahlbündnis zwischen PNL und USR würde indes ein völlig anderes Bild ergeben: Eine bürgerliche Wahlallianz käme auf beachtliche 28,2 Prozent – womit sie nach der AUR Platz 2 in der Wählergunst belegen würde.