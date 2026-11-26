Bukarest (ADZ) – Vor dem Hintergrund der verschärften Sicherheitslage in Rumänien aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine haben Spezialisten der US-Armee aktuell bei der Integration aller vorhandenen Radar-Detektions- und Drohnenabwehrsysteme in einem einzigen Netz assistiert. Die Maßnahme erlaubt eine schnellere Erkennung auch komplexer Bedrohungen durch Zentralisierung und Verifizierung aller Signale und reduziert die Reaktionszeit signifikant, so das Verteidigungsministerium (MApN) in einem Kommuniqué. Bereits Anfang des Jahres wurde das Drohnenabwehrsystem MEROPS von den USA geliefert und in das rumänische Luftverteidigungsnetz integriert. Die Verstärkung ist Teil der Abschreckungspolicy der NATO an deren Ostflanke.



Die aktuellen Daten des MApN belegen eine starke Zunahme der Zwischenfälle mit Drohnen: In diesem Jahr gab es 39 illegal eindringende Drohnen im Vergleich zu 9 im Vorjahr, 121 grenznahe Drohnenangriffe in der Ukraine (28 im Vorjahr), 99 Fälle, in denen militärische Kampfflugzeuge zur Überwachung des Luftraums aufstiegen (21 im Vorjahr) und 44 Drohnentrümmer wurden auf rumänischem Gebiet gefunden (16 im Vorjahr).