Von: Andreea Oance

Temeswar – Der stellvertretende Bürgermeister mit den Befugnissen des Stadtoberhaupts von Temeswar/Timișoara, Ruben Lațcău, hat den Dirigenten Radu-Ioan Zaharia zum Interimsdirektor der Philharmonie „Banatul“ ernannt. Er übernahm sein Amt am Montag, dem 16. November.

Zaharia war von 2024 bis 2026 künstlerischer Direktor und Chefdirigent der Philharmonie „Oltenia“ in Craiova. In Abwesenheit des dortigen Intendanten übernahm er zudem administrative Leitungsaufgaben. Zu seinen Tätigkeiten gehörten die Planung der Konzertprogramme, die Koordination des Personals sowie die Gewinnung von Partnern und Sponsoren und der Ausbau der Zusammenarbeit mit renommierten Dirigenten und Solisten.

Darüber hinaus ist er Vorsitzender des Vereins „Foedus Concordiae“, der Konzerte, Instrumentalwettbewerbe, Buchpräsentationen und weitere Kulturveranstaltungen organisiert.

Im Laufe seiner Karriere arbeitete Zaharia mit Musikinstitutionen im In- und Ausland zusammen, darunter mit der Philharmonie „Banatul“ und der Rumänischen Nationaloper in Temeswar sowie der Staatsoper in Novi Sad und verschiedenen Orchestern in Serbien. Von 2016 bis 2023 war er an der Philharmonie „Banatul“ als Sänger und Korrepetitor tätig. Zwischen 2016 und 2020 unterrichtete er Orchester am Kunstkolleg „Ion Vidu“ in Temeswar.

Sein Studium im Fach Orchesterdirigieren absolvierte Zaharia an der Nationalen Musikakademie „Gheorghe Dima“ in Klausenburg/Cluj-Napoca, wo er von Petru Sbârcea ausgebildet wurde.

Die Ernennung folgt auf den Rücktritt von Ovidiu Andriș aus persönlichen Gründen. Er hatte die Philharmonie „Banatul“ fünf Jahre lang geleitet. In dieser Zeit beteiligte sich das Haus am Programm Temeswar 2023 – Kulturhauptstadt Europas, baute seinen Ruf mit anspruchsvollen Konzertprogrammen aus und arbeitete mit namhaften Musikern zusammen. Zudem wurden Projekte ins Leben gerufen, die klassische Musik einem breiteren Publikum in Temeswar näherbringen sollten.