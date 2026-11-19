Von: Roger Pârvu

Hermannstadt – Mittels einer Investition von 12,5 Millionen Lei, finanziert aus Mitteln des Programms Region Mitte 2021–2027 sowie aus Eigenmitteln, modernisiert der Kreisrat Hermannstadt/Sibiu in Partnerschaft mit der Lucian-Blaga-Universität das Gebäude der Zahnpoliklinik des Kreisklinikums für Notfallmedizin energetisch und technisch.

Der 1968 errichtete Gebäudetrakt wird wärmegedämmt und mit Solaranlagen, Wärmepumpen sowie neuen Innen- und Außentüren und -fenstern ausgestattet. Darüber hinaus werden die Wasser-, Abwasser- und Elektroinstallationen vollständig erneuert. Die Räumlichkeiten werden neu strukturiert, um künftig die Behandlung zahnmedizinischer Notfälle zu ermöglichen. Gleichzeitig sollen sie den Studierenden des Studiengangs Zahnmedizin an der Lucian-Blaga-Universität praxisnahe Ausbildungsmöglichkeiten bieten. Zudem werden die für ambulante Untersuchungen vorgesehenen Sprechzimmer erweitert, in denen Ärzte des Kreiskrankenhauses über die Poliklinik medizinische Leistungen anbieten.

„Wir freuen uns, dass diese Investition zum Wohle der Studierenden der Zahnmedizin und der gesamten Hermannstädter Gemeinde durchgeführt werden kann. Ich bin der Ansicht, dass angemessene Unterrichtsräumlichkeiten und eine Ausstattung nach modernen Standards den entscheidenden Unterschied bei der Ausbildung zukünftiger Zahnärzte ausmachen. Mit dieser Investition möchten wir die akademische Leistung, die Zusammenarbeit zwischen den Studierenden und die Entwicklung der Fähigkeiten fördern, die sie in ihrem Beruf benötigen werden“, erklärte Prof. Dr. Sorin Radu, Rektor der Lucian-Blaga-Universität.

Die vom Hermannstädter Unternehmen Balor Cons, welcher der Bauvertrag in Folge einer öffentlichen Versteigerung zugesprochen wurde, durchgeführten Sanierungsmaßnahmen werden sich über maximal 12 Monate erstrecken. Im Erdgeschoss des Gebäudes werden Räume für zahnärztliche Notfälle, zahnärztliche Radiologie, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, allgemeine Zahnmedizin sowie Tagesklinik eingerichtet. Diese Räumlichkeiten werden gemeinsam von den Ärzten des Kreiskrankenhauses, den Lehrkräften und den Studierenden der Universität genutzt, die zahnärztliche Leistungen auch für die Begünstigten des öffentlichen Sozialschutzsystems erbringen werden. Im ersten Stock werden Räumlichkeiten eingerichtet, die ausschließlich für Lehrveranstaltungen und die Praktika der Studierenden des Fachbereichs Zahnmedizin und Pflege der Hermannstädter Bildungseinrichtung bestimmt sind, während im zweiten Stock die Tätigkeit der Ambulanz des Kreiskrankenhauses durch die Einrichtung neuer Räumlichkeiten erweitert wird.

„Wir unterstützen die Praktika der Zahnmedizinstudenten durch eine neue Investition in das öffentliche Gesundheitswesen, die sowohl den Patienten als auch der universitären Ausbildung in Hermannstadt zugutekommt. Es handelt sich um eine Partnerschaft, in deren Rahmen der Kreisrat die gesamten Räumlichkeiten modernisiert, während die Universität medizinische Geräte zur Ausstattung der von den Studierenden genutzten Räume beisteuert und die Betriebskosten übernimmt. Darüber hinaus können wir auch die Tätigkeit der über 140 Ärzte aus den 26 Fachbereichen der Ambulanz des Kreiskrankenhauses unterstützen, wo allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres über 103.000 Konsultationen verzeichnet wurden“, erklärte Daniela Cîmpean, Vorsitzende des Hermannstädters Kreisrats.