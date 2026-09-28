Italienische Gemeinde auf Distanz zu Grosaru

Bukarest (ADZ) – Insgesamt 11 Vereine der italienischen Community in Rumänien haben Abstand von der Vorgehensweise der Abgeordneten Ioana Grosaru genommen, die die italienische Minderheit im Parlament vertritt – sie hatte gerichtlich gegen den Rechtsakt geklagt, mit dem Präsident Nicușor Dan den Liberalen Siegfried Mureșan mit der Bildung einer Regierung beauftragt hatte. Der Verein RO.AS.IT., dem Grosaru vorsteht, habe zwar das Recht auf eine eigene Position, habe allerdings nie die gesamte italienische Gemeinschaft in Rumänien vertreten. Jeder Anspruch, die Position einer einzelnen Organisation als kollektive Position aller Italiener und aller italienischen Vereine darzustellen, sei untragbar. Die italienische Gemeinde sei bunt und komplex und umfasse rumänische Bürger italienischer Abstammung, aber auch hier niedergelassene italienische Geschäftsleute und ihre Familien. Die Vereine betonen in einem gemeinsamen Schreiben, sich nicht in den politischen Streit um die Bildung der Regierung einmischen zu wollen.