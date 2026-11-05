Jahresversammlung des SKV fand in Holzmengen statt

Von: Aurelia Brecht

Hermannstadt – Der Siebenbürgische Karpatenverein (SKV) hatte am vergangenen Wochenende zur Jahresversammlung eingeladen. Vertreterinnen und Vertreter aller sechs Sektionen des Landes kamen im Pfarrhaus in Holzmengen/Hosman zusammen – aus Hermannstadt/Sibiu, Kronstadt/Brașov, Schäßburg/Sighișoara, Fogarascher Land/Țara Făgărașului, Königstein/Piatra Craiului, Bukarest/București. Der Verein hat derzeit 380 Mitglieder. Gastgeber der Tagung war das Europäische Jugendbegegnungszentrum Kirchenburg Holzmengen e.V., EJBZ/ Centrul European pentru Întâlnirea Tineretului Hosman, CEPIT.

SKV-Präsident Marcel Șofariu legte den Tätigkeitsbericht zum Jahr 2025 vor: Mit Hilfe der SKV-Sektion in Deutschland, die an den Deutschen Alpenverein (DAV) angegliedert ist, konnten im vergangenen Jahr verschiedene Projekte beantragt und finanziert werden: Unter anderem führte der Verein eine Bestandsaufnahme über die rumänischen Berghütten durch. Von den einst 72 Berghütten, die 1948 verstaatlicht wurden, wurde der Großteil in Hotels und Bergstationen umgewandelt und befindet sich nicht mehr in Vereinsbesitz. Heute existieren noch 17 Berghütten, von denen sieben renoviert sind. Eine einzige Hütte befindet sich heute wieder im Besitz des SKV – die Schuler-Hütte oder Julius-Römer-Hütte (rumänisch: Cabana SKV in Postăvaru).

Als Ergebnis mehrerer Seminare und Workshops konnte nach verschiedenen Reisen von SKV-Verantwortungsträgern, unter anderem nach Norwegen und in andere europäische Länder mit Berghütteninfrastruktur, die 262-Seiten-starke Publikation „Leitfaden für die Planung und den Bau von Berghütten in den rumänischen Karpaten“/„Indrumarul pentru proiectarea și construiea cabanelor din Carpații României“ herausgegeben werden. Sie liegt nunmehr in deutscher und in englischer Sprache vor und soll künftig als „Best-Practice-Modell“ für den Bau von Berghütten in Rumänien dienen. Zudem pflegen die Verantwortlichen des Karpatenvereins regen Kontakt zu anderen europäischen Wandervereinen: So konnte man auf der Versammlung der Europäischen Wandervereinigung im französischen Macon den Vorschlag einbringen, die Versammlung im Jahr 2028 in Kronstadt stattfinden zu lassen. Das auf der Konferenz behandelte Thema „Zertifizierung von Weitwanderwegen“ war deswegen für die SKV-Vertreter von Interesse, weil sie den Wanderweg „Via Carpatica“ künftig weiterentwickeln wollen.