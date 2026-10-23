Jugendliche aus sechs Ländern setzen Zeichen für den Frieden

Von: Arthur Glaser

Sathmar/Berlin – Frieden, Demokratie und europäische Solidarität standen im Mittelpunkt der European Democratic Action Week (EDAW), die vom 5. bis 9. Oktober im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick stattfand. Rund 60 Jugendliche aus Deutschland, Rumänien, Italien, Polen, Tschechien und der Ukraine tauschten sich eine Woche lang über die Bedeutung des Friedens und die Verantwortung junger Menschen für Europas Zukunft aus.

In Workshops entwickelten die Teilnehmenden eigene Ideen und Projekte, die sie bei der Abschlussveranstaltung präsentierten. Ein sichtbares Zeichen für den gemeinsamen Einsatz für den Frieden war das Hissen der Flagge der Initiative „Mayors for Peace“ vor dem Rathaus Köpenick. Zum Abschluss wurden die Jugendlichen für ihr Engagement ausgezeichnet.

Mit dabei war auch eine Gruppe des Deutschen Theoretischen Lyzeums „Johann Ettinger“ aus Sathmar/Satu Mare, das seit drei Jahren an dem internationalen Projekt teilnimmt. Insgesamt nahmen diesmal sieben Schülerinnen aus Sathmar am Projekt teil. Die Zusammenarbeit kam auf Initiative von Fanny Schorr zustande, die mit Unterstützung von Sonja Eichmann, Europabeauftragte des Bezirksamtes Treptow-Köpenick, die Beteiligung Rumäniens ermöglichte.

Aus der ursprünglichen Initiative ist inzwischen eine beständige Partnerschaft geworden. Die Sathmarer Schülerinnen überzeugten auch in diesem Jahr durch ihre gute Vorbereitung, ihr Engagement und ihre Offenheit gegenüber anderen Kulturen.

Zum Gelingen der Teilnahme trugen die Sathmarer Schulleiterin Maria Reiz und die Lehrerin Odette Gozner bei, die die rumänische Gruppe begleitete und koordinierte. Unterstützt wird das Projekt auch von Bezirksbürgermeister Oliver Igel. An der Abschlussveranstaltung nahm zudem Alexan-dra Motica aus der Politischen Abteilung der rumänischen Botschaft in Berlin teil.

Die European Democratic Action Week zeigt, wie internationale Begegnungen das gegenseitige Verständnis stärken und junge Menschen dazu ermutigen, demokratische Werte aktiv zu leben. Die gewachsene Partnerschaft zwischen Sathmar und Treptow-Köpenick beweist zugleich, dass europäische Zusammenarbeit mit persönlicher Initiative beginnt – und vom gemeinsamen Engagement lebt.