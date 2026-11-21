Von: Klaus Philippi

Hermannstadt – „Sub sunet de cobză și înregistrări de organe“ heißt der Band von Gabriela Sîrbu aus der Republik Moldau, den der Creator-Verlag Kronstadt/Brașov herausgegeben hat. Betont poetisch ist er, und das literarische Tagebuch einer Studentin, die an der Lucian-Blaga-Universität Hermannstadt/Sibiu aktuell ihre Grundausbildung in Rechtwissenschaften leistet. „Schon während der Kindheit las ich gerne Gesetze“, schlüsselte sie Sonnabend, am 7. November, in der städtischen Humanitas-Buchandlung auf, und tatsächlich wurden dazu auch reichlich und virtuos die Saiten einer im rumänischen Sprachraum zur Folklore üblichen Koboz gezupft: von Daniela Sîrbu, Schülerin von Spitzenkönner Pavel Țurcan, die ihre ältere Schwester Gabriela gemeinsam mit ihrer Mutter besucht hatte. Zur Autogrammstunde der von einem Dutzend Zuschauern beachteten Autorin von Kurzprosa und Lyrik auf 70 Seiten wurden denn auch süßeste Pralinen und Kleingebäck aus Chișinău serviert. Trotzdem war die Buchvorstellung viel mehr als nur eine Familien-Angelegenheit. Die „Registrierung von Organen“ im Titel zeigt an, dass Gabriela Sîrbu sehr wohl bewusst ans Eingemachte geht. „Es steckt Fröhlichkeit, aber auch eine gewisse Rauheit in ihrer Poesie“, führte Schriftsteller und Gymnasial-Professor Savu Popa im Keller der vielleicht anspruchvollsten Buchhandlung Hermannstadts als Erstredner aus. Er war sich nicht zu schade, sogar den Vergleich mit Charles Baudelaire heranzuziehen, und bescheinigte Gabriela Sîrbu einen zweifach „guten Ton: im Schreiben und in ihren Beziehungen zu anderen“, wovon er sich bereits im Literaturkreis für Einsteiger überzeugen konnte, den er in Hermannstadt leitet. Dozentin Alina Bako von der Lucian-Blaga-Universität außerdem entdeckt in ihren Zeilen eine Verwandtschaft zu Ana Blandiana und Nora Iuga. „Sie zählt zur Generation, die sich am Romantischen in einer neuen Art und Weise orientiert, und nicht mehr am Roboterhaften wie bis vor nicht langer Zeit.“

„Jetzt gerade, wo die künstlische Intelligenz auf dem Vormarsch ist, entscheiden sich nur wenige Leute für das Schreiben“, behauptete Grundschullehrer Ștefan Gabriel Neamțu am Karriere-Beginn, den Gabriela Sîrbu aus dem Lesesaal der Universitäts-Bibliothek kennt, und mit an den Tisch ihrer Buchvorstellung eingeladen hatte. „Man muss sich selber kennen, um die eigene Persönlichkeit unabhängig von den sozialen Gruppen, in denen man steht, nicht einzubüßen“, bemerkte Fußballspielerin und Psychologie-Studentin Margareta Onofraș aus der Republik Moldau, mit der Gabriela Sîrbu ebenso beim Büffeln an der Universität Bekanntschaft geschlossen hat. Zu guter Letzt äußerte sich Fußball-Mittelfeldprofi Ianis Gândilă, der die literarisch begabte Studentin von Rechtswissenschaften „auf dem Volleyball-Feld“ als „ehrgeizige und immerzu aufmerksame“ Sportlerin kennengelernt hat. Auch schriftstellerisch wäre der erste Schritt genauso schwer wie im Fußball. Gabriela Sîrbu hat sich nach Kräften bemüht, ihn zu gehen. Zusätzliche Beschäftigung eben, die einem Jura-Studium nur Mehrwert bringen kann.