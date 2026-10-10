Kein künstlerischer Werdegang ohne Leidenschaft und Kontinuität

Von: Klaus Philippi

Hermannstadt – Nur knapp zwei Wochen Ausstellungszeit hat Constantin Pele (81) sich in der Galerie der Kammer der Bildenden Künstler Rumäniens (UAP) am Großen Ring/Piața sichern können. Seine „Retrospektive” dagegen verrät ihren Besucheraugen einfach, was den seit gut 50 Jahren schon in Hermannstadt/Sibiu mit Pinsel und Farben operierenden Könner seines Fachs umtreibt. Stilistische Entwicklungen oder gar Brüche durchgemacht hat sein Arbeiten in all den Jahrzehnten nicht, wo er als Ex-Schüler und Absolvent eines betont technischen Gymnasiums nach Bukarest studieren gegangen war.



„Sein Weg zu der Malerei führte nicht über die konventionelle Route“, erklärte Kuratorin Dr. Iulia Mesea am frühen Freitagabend, dem 2. Oktober, und auch nach der universitären Ausbildung sollte Constantin Pele nicht exklusiv dem Selbstanspruch der künstlerischen Kreise zuarbeiten: auf sein Betreiben hin erfolgte die Gründung der ersten Kunstgalerie der Militärakademie Hermannstadts. Technisch fing er in bodenständig klassischer Art zu malen an, die einiges mit dem Kubismus gemein hat, und daran hat sich bis heute so gut wie gar nichts geändert. Constantin Pele variiert wenigst, versteht sich aber bestens auf das vollendete Gestalten jedes einzelnen seiner Bilder. So sieht technisch gemeistertes Zeichnen aus, das künstlerischen Kriterien vorbildlich standhält. Dass es ihm nicht nur unter dem freiem Himmel seiner Heimatstadt leicht von der Hand ging und geht, demonstrieren Bilder aus Griechenland, Sardinien, Baltschik, Rom und Bulgarien, die im Zweitraum derselben UAP-Galerie am Großen Ring noch bis Donnerstag, den 15. Oktober, kostenlos zum imaginären Reisen einladen. „Die Bilder werden in meinem Namen zu Ihnen sprechen“, war das Einzige, was der gut und gerne schier zwei Jahrzehnte jünger aussehende Protagonist seiner Ausstellung inhaltlich vorausschickte.