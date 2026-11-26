Von: Klaus Philippi

Hermannstadt – Ausgehend vom quadratischen Bilder- und Dokumentationsband betreffend das Können des jungen Gustav Klimt und die von ihm gelenkte Künstler-Compagnie, den 2024 Philosophin Dr. Antonela Corban im Junimea-Verlag Jassy/Iași herausgegeben hat, zeigt das Brukenthalmuseum ab Donnerstag, dem 3. Dezember, im Barockpalais am Großen Ring/Piața Mare eine Ausstellung selben Inhalts wie auf den 210 Bücherseiten in broschierter oder kartonierter Bindung. Bekanntlich hatte König Karl I. von Rumänien bei Gustav Klimt, dessen Bruder Ernst und bei ihrem Freund Franz Matsch eine Reihe Ölbilder für das Peleș-Schloss zu Sinaia bestellt und der dreiköpfigen Wiener Künstler-Compagnie ihren damals wahrscheinlich größten Auftrag erteilt. Jahrzehntelang verunmöglichte der Eiserne Vorhang das Senden und Empfangen von Informationen auch zum Thema des Werks von Gustav Klimt und seinen Mitgestaltern für den Erholungsort des Königshauses im Prahova-Tal, doch ließ Dr. Antonela Corban nicht vom Wunsch ab, das Forschungsdefizit zu nächstmöglichem Zeitpunkt nachzuholen. Auch die Wahl des Brukenthalpalais zum Präsentieren ihrer Erkenntnisse geht nicht auf einen Zufall zurück, sondern auf das Restaurieren originaler Bilder von Gustav Klimt in der Fachwerkstatt des Hermannstädter Museums während jüngster Jahre. Bis Ende der Ausstellung am vierten und letzten Sonntag im Februar 2027 können Besucher am gleichen Ort außerdem den von Carmen Lidia Vidu, Sabina Costinel und Julien Javions über all das Wirken von Gustav Klimt und der Künstler-Compagnie am Schloss zu Peleș gedrehten Kurzfilm konsultieren. Und noch am Abend des Eröffnungstags ist um 18.30 Uhr die in Hermannstadt geborene und aufgewachsene Literatin, Übersetzerin und Herausgeberin Dr. phil. Silvia Irina Zimmermann aus Mannheim zu hören, die Briefe und schriftliche Erinnerungen aus der Epoche König Karls I. und Königin Elisabeths vortragen wird. Kuratorin Dr. Antonela Corban und Vorleserin Dr. Silvia Irina Zimmermann sind beide Jahrgang 1970 und haben im November Geburtstag – mit nur einem Tag Unterschied.