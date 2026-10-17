Keine AnimaWings-Flüge bis Mitte November

Bukarest (ADZ) - Die Flugzeuge des Unternehmens AnimaWings beliben noch bis zum 15. November am Boden. Der Flugbetreiber hat am Donnerstag angekündigt, dass die Flugunterbrechungen, die vor rund zwei Wochen beschlossen wurden, bestehen bleiben; es werde auf eine juristische Abklärung gewartet. Davor hatte das Amtsgericht Bukarest am 14. Oktober einen Insolvenzantrag des Unternehmens abgelehnt, der am 30. September von AnimaWings gestellt wurde.



Laut dem Unternehmen sei nun die Verwaltung der Situation der von den gestrichenen Flügen betroffenen Passagiere prioritär. In der Entscheidung des Gerichts, den Insolvenzantrag vorerst abzulehnen, wird für die Klärung der Forderungen der Gläubiger – zu diesen gehören unter anderen Banca Transilvania, die Rumänische Behörde zur Verwaltung des Luftverkehrs ROMATSA sowie neun Flughäfen in Rumänien – mehr Zeit eingeräumt.