Kernkraftwerk Cernavodă geht wieder ans Netz

Bukarest (ADZ) – Nuclearelectrica hat die Vorbereitungen zur Wiederinbetriebnahme des ersten Reaktorblocks des Kernkraftwerks Cernavodă eingeleitet. Die Wiederanbindung an das nationale Stromnetz ist für Freitag, den 6. November, geplant. Voraussetzung sei, dass alle Mindestbedingungen für einen sicheren Betrieb erfüllt sind, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die volle Leistung von 620 Megawatt soll der Reaktor am Samstag, dem 7. November, erreichen. Beide Reaktoren des Kraftwerks stehen seit August wegen des niedrigen Wasserstands der Donau still. Wann der zweite Reaktor wieder anlaufen kann, hängt weiterhin von der Entwicklung des Donaupegels ab. Für den Betrieb des ersten Reaktors werden große Wassermengen zur Kühlung benötigt. Dadurch sinkt der Wasserstand im Ansaugbecken des Kraftwerks. Der zweite Reaktor kann deshalb erst wieder in Betrieb gehen, wenn der Pegel der Donau dauerhaft steigt. Anschließend soll auch er wieder an das nationale Stromnetz angeschlossen werden.