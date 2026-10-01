„Kinder malen ihre Heimat“ in Slowenien

Von: Erwin Josef Țigla

Begegnung der Untersteirer aus Slowenien, der Steirer aus der Steiermark in Österreich und der Banater Berglanddeutschen in Marburg an der Drau

Auch diesmal war es eine von Freundschaft und einer Atmosphäre der Zusammenarbeit geprägte Veranstaltung: die am 22. September stattgefundene Vernissage mit Preisverleihung des vom Demokratischen Forum der Banater Berglanddeutschen und vom Kultur- und Erwachsenenbildungsverein „Deutsche Vortragsreihe Reschitza“ initiierten internationalen Wettbewerbs „Kinder malen ihre Heimat“ = „Otroci rišejo svojo domovino“ (auf Slowenisch), der bereits zum XVIII. Mal organisiert wurde. Hauptorganisator des Events in der Aula der Schule „Osnovna šola bratov Polancicev“ im alten Stadtteil von Marburg an der Drau/Maribor in Slowenien war die Schule selbst. Mitorganisiert wurde die Veranstaltung vom Verein deutschsprachiger Frauen „Brücken“ und dessen derzeitiger Obfrau Martina Haring, die zusammen mit Petra Haring und Jan Schaller alles bestens organisierte. Ihnen zur Seite stand Christa Hofmeister aus Neumarkt in der Steiermark.



Für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgte die Kunstlehrerin Sabina Golez. Ebenfalls anwesend war die Kunstlehrerin des „Brücken“-Vereins, Majda Grajfoner. Unterstützt wurden sie von den Nachfolgern der im Januar verstorbenen Veronika Haring, die die langjährigen Kontakte der Untersteirer mit den Banater Berglanddeutschen zum Ausdruck brachten. Seitens der Gäste aus Rumänien sprachen Clara Maria Constantin, Direktorin der „Paul Iorgovici“-Kreisbibliothek Karasch-Severin, sowie Erwin Josef Țigla, der über den besonderen Anlass seiner Anwesenheit sprach: die Vernissage der Wanderausstellung zum internationalen Wettbewerb „Kinder malen ihre Heimat“, XVIII. Auflage (2026 / 2027), und die Preisverleihung an die drei Marburger Preisträger. Diese waren: Benjamin Senicar (OŠ „Bratov Polancicev“-Grundschule), ausgezeichnet seitens der Kreisbibliothek „Paul Iorgovici“ Karasch-Severin; Ela Bovha (OŠ „Bratov Polancicev“-Grundschule), ausgezeichnet seitens der Deutschen „Alexander Tietz“-Bibliothek in Reschitza; und Eva Haring-Klinc (Kulturverein deutschsprachiger Frauen „Brücken“), ausgezeichnet seitens des Vorsitzenden des DFBB. Im selben Rahmen wurde auch der vonseiten des Vorsitzenden des DFBB gestiftete Sonderpreis an Paula Auer aus der Volksschule II Feldbach in Österreich überreicht.



Zur Vernissage gab es auch ein musikalisches Rahmenprogramm. Die Protagonisten seitens der gastgebenden Schule waren Grundschüler, die zunächst mit der Schulband und anschließend mit der Schulvokalgruppe auftraten. Eine besondere Geste der Dankbarkeit bot auch die preisgekrönte Schülerin aus Feldbach in Österreich, Paula Auer, die Geige spielte.



Seitens der Steiermark waren als Vertreter des Alpenländischen Kulturverbands aus Graz dessen Obmann Dr. Alexander Maikovski sowie die Europäerin Christa Hofmeister aus Neumarkt in der Steiermark anwesend, beide zugleich treue Freunde der Untersteirer und der Banater Berglanddeutschen.

Erwin Josef Țigla

