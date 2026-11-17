Von: Raluca Nelepcu

Temeswar – Das „Louis Țurcanu“-Kinderkrankenhaus in Temeswar/Timișoara bereitet die Eröffnung eines modernen Operationstrakts mit vier Operationssälen vor, darunter einem speziell für neurochirurgische Eingriffe. Die Investition ist Teil der umfassenden Modernisierung der medizinischen Einrichtung, für die die Stadtverwaltung bislang knapp 60 Millionen Lei aus dem lokalen Haushalt bereitgestellt hat. Gleichzeitig plant die Stadt den Bau eines regionalen Zentrums für medizinische Genetik, das die Diagnose und Behandlung seltener und genetisch bedingter Erkrankungen verbessern soll.

Wie der Temeswarer Vizebürgermeister Ruben Lațcău den Medien mitteilte, soll der neue Operationstrakt über zwei spiegelbildlich angeordnete Operationssäle, einen weiteren modern ausgestatteten Saal sowie einen speziellen Raum für neurochirurgische Eingriffe verfügen. Die Einrichtung wird mit moderner Medizintechnik ausgestattet, darunter einem leistungsfähigen Videosystem, das auch zu Ausbildungszwecken eingesetzt werden kann. Medizinstudenten und angehende Ärzte sollen dadurch die Möglichkeit erhalten, chirurgische Eingriffe zu verfolgen und praktische Kenntnisse zu erwerben. Nach Angaben des Vizebürgermeisters soll das System zudem für mehr Transparenz sorgen, da Eltern auf Wunsch die Operation ihres Kindes mitverfolgen können.

Dem Vizebürgermeister zufolge stammen die bislang investierten knapp 60 Millionen Lei aus den Steuern und Abgaben der Temeswarer Bürger und Unternehmen. Hinzu kommen Fördermittel und Sponsorengelder verschiedener Organisationen. In dem neuen Krankenhausgebäude sind bereits die Abteilungen für Neonatologie und Notfallmedizin sowie die Bereiche Bildgebung, Labor und Apotheke unter modernen Bedingungen in Betrieb. Als nächste Schritte sind die Eröffnung des Operationstrakts und die Modernisierung der orthopädischen Abteilung vorgesehen.

Der Vizebürgermeister übte zugleich Kritik an der mangelnden finanziellen Unterstützung durch die rumänische Regierung. Trotz offizieller Besuche und entsprechender Zusagen seitens der Gesundheitsministerien seien die erwarteten Mittel für das Kinderkrankenhaus ausgeblieben, erklärte er. Die Stadtverwaltung habe daher einen erheblichen Teil der Investitionen in die medizinische Infrastruktur aus eigenen Mitteln finanzieren müssen

Neben der Modernisierung der bestehenden Krankenhausinfrastruktur soll am Kinderkrankenhaus auch ein regionales Zentrum für medizinische Genetik entstehen. Der Temeswarer Kommunalrat hat die technisch-wirtschaftlichen Kennzahlen für die Investition in Höhe von etwa 30 Millionen Lei einschließlich Mehrwertsteuer genehmigt. Die Stadtverwaltung will dafür europäische Fördermittel in Höhe von rund 10 Millionen Lei über das Gesundheitsprogramm 2021-2027 beantragen. Die verbleibenden 20 Millionen Lei sollen aus dem städtischen Haushalt finanziert werden. Für die Umsetzung des Projekts ist ein Zeitraum von 32 Monaten vorgesehen. Die Bauarbeiten sollen über das Kinderkrankenhaus koordiniert werden.

Die neue Einrichtung wird über eigene Labore sowie fünf Betten für Patienten mit seltenen und genetisch bedingten Erkrankungen verfügen. Jährlich sollen dort mindestens 400 Patienten aus der Westregion Rumäniens untersucht und medizinisch betreut werden können. Ziel ist es, den Zugang zu spezialisierten genetischen Untersuchungen zu verbessern und die Zeit bis zur Diagnosestellung zu verkürzen.

Für den Neubau soll zunächst ein nicht mehr genutztes Gebäude in der Dr.-Iosif-Nemoianu-Straße Nr. 2, unmittelbar neben der Abteilung für Kinderchirurgie, abgerissen werden. Das 1972 errichtete Gebäude verfügt über eine Fläche von rund 230 Quadratmetern und weist erhebliche bauliche Mängel auf. Neben Problemen mit der strukturellen Sicherheit wurde auch das Eindringen von Grundwasser in den Keller festgestellt.

Der geplante Neubau soll sämtliche Dienstleistungen des Regionalen Zentrums für medizinische Genetik des Kreises Temesch/Timiș unter einem Dach vereinen. Im Erdgeschoss sind ein Untersuchungszimmer, ein Behandlungsraum zur Entnahme medizinischer Proben sowie Wartebereiche vorgesehen. Im ersten Stock und im Dachgeschoss werden Labore für Molekulargenetik und Zytogenetik eingerichtet. Diese sollen unter anderem mit Geräten zur DNA-Extraktion, für PCR-Analysen und genetische Sequenzierungen ausgestattet werden. Hinzu kommen eine Biobank zur Aufbewahrung biologischer Proben sowie Verwaltungsräume.

Durch die Zusammenlegung der medizinischen Dienstleistungen wird das Kinderkrankenhaus künftig einen Teil der genetischen Untersuchungen selbst durchführen können, die derzeit noch an externe Einrichtungen vergeben werden. Dadurch sollen sowohl der Transport von Patienten und Proben zwischen verschiedenen Standorten reduziert als auch die Diagnoseverfahren beschleunigt werden.

Das Projekt sieht außerdem Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz, einen barrierefreien Zugang sowie moderne Lüftungs- und Klimaanlagen vor. Die Einrichtung wird mit einer Sauerstoff- und medizinischen Gasversorgung sowie einer Notstromversorgung für be-sonders wichtige medizinische Geräte ausgestattet.