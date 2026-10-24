„Kindheit“ als Motto der Weihnachtsbeleuchtung in Kronstadt

Von: Bernice Krech-Lițoiu

Kronstadt – In Kronstadt/Brașov haben die diesjährigen Vorbereitungen auf die Winterfeiertage begonnen. Die Stadtverwaltung lässt derzeit mehr als 1,3 Millionen LED-Lichter installieren. Das diesjährige Motto lautet „Kindheit“ und soll Groß und Klein die Freude an Weihnachten näherbringen. Im historischen Stadtzentrum werden unter anderem der Rathausplatz/Piața Sfatului mit dem Weihnachtsmarkt, der Johannisplatz/Piața Sf. Ioan und der Bereich unterhalb der Zinne/Sub Tâmpa festlich gestaltet. Geplant sind auch eine dynamische Beleuchtung in der Purzengasse/Str. Republicii, beleuchtete Bäume im Bereich der Graftpromenade/După Ziduri sowie große dreidimensionale Lichtfiguren. Auch der Winterkurort Schulerau/Poiana Brașov erhält zusätzliche Dekorationen und einen Weihnachtsbaum. Die Beleuchtung soll sich zudem auf mehrere Wohnviertel erstrecken.