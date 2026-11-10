Klares „Nein“ für Bergbauprojekt in Rășinari

Von: Roger Pârvu

Hermannstadt – Am Sonntag, dem 8. November, wurde in Rășinari ein Referendum zu dem von Mineral Proiect Invest in der unmittelbaren Nähe der Ortschaft geplanten Magnesiumabbauprojekt (die ADZ berichtete) gehalten. Auf den Stimmzetteln war eine einzige Frage zu finden, welche mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden sollte: „Sind Sie mit jeglichem Bergbau auf dem Verwaltungsgebiet der Gemeinde Rășinari einverstanden?“.

An dem Referendum beteiligten sich 50,64 Prozent der wahlberechtigten Bürger der Ortschaft. Von den 2244 Personen, die ihre Stimme abgegeben haben, haben sich 2194 – was 97,7 Prozent der abgegebenen Stimmen entspricht –gegen das Bergbauprojekt ausgesprochen. 35 Personen stimmten dafür und 15 Wahlzettel wurden für ungültig erklärt.

Durch diese klare Positionierung der Bevölkerung wird nun auch die Haltung der Lokalverwaltung gegenüber des Magnesiumbergwerks in Zukunft bestimmt. „Das durch die heutige Abstimmung erteilte Mandat stellt eine rechtliche und moralische Verpflichtung dar, alle rechtlichen Instrumente zu nutzen, die die rumänische Gesetzgebung zur Verfügung stellt, um das Magnesiumbergwerk-Projekt zu stoppen. Die Gemeinde Rășinari verfügt über die notwendigen Ressourcen – Tourismus, Tradition, Kultur und Naturerbe –, um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten, die auf dem Schutz der lokalen Identität basiert und nicht auf deren Opferung“, erklärte Bürgermeister Bucur Bogdan.

Da die Wirkungskraft der Lokalbehörden in derartigen Situationen eingeschränkt ist – ihnen obliegt nur die Ausstellung der notwendigen Bebauungsbescheinigung, alles andere wird auf der Ebene der nationalen Behörden geregelt – bleibt die Situation zwischen den Einwohnern und den Investoren weiterhin angespannt. So liegt der Regierung ein Beschlussvorschlag vor, laut dessen ungefähr 916 Hektar Land aus dem Eigentum der Gemeinde Rășinari in das Eigentum der Nationalen Regulierungsbehörde für Bergbau, Erdöl und die geologische Speicherung von Kohlendioxid übertragen werden soll – obwohl die Investitionspläne von MPI Investment eigentlich nur sieben Hektar betreffen. Daher bleibt das abgehaltene Referendum, das lediglich konsultativen Charakter besitzt, ein erster Schritt in einem sich abzeichnenden, langwierigen Konflikt zwischen Bürgern und Investoren.