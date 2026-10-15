Klassik in der Höhle

Von: Astrid Weisz

Temeswar – Die Höhle von Românești im Poiana-Ruscă-Gebirge wird am kommenden Sonntag erneut zum Konzertsaal. Bei der 42. Ausgabe des traditionellen Sinfoniekonzerts tritt die Philharmonie „Paul Constantinescu“ aus Ploiești unter der Leitung von Vlad Mateescu auf. Beginn ist um 13 Uhr, der Eintritt ist frei. Der Zugang zur Lichtung vor der Höhle wird ab 12.30 Uhr ermöglicht.



Auf dem Programm stehen bekannte Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Strauss, Leroy Anderson, Georges Bizet und Johannes Brahms. Die besondere natürliche Akustik der Höhle hat das Konzert inzwischen zu einer der langlebigsten Kulturveranstaltungen im Kreis Temesch gemacht. Das erste Konzert fand am 11. Oktober 1984 auf Initiative der Höhlenforscher von Speotimiș statt. Seit 1999 organisiert und finanziert die Akademische Kulturstiftung Temeswar die Reihe gemeinsam mit lokalen Partnern.



Die Höhle liegt bei Românești in der Gemeinde Tomești. Sie ist auf einer Länge von rund 1450 Metern erforscht, etwa 340 Meter der Galerien sind zugänglich. Die diesjährige Ausgabe wird von der Akademischen Kulturstiftung Temeswar, dem Rathaus Tomești und dem Temescher Kreisrat gemeinsam mit Speotimiș, der Philharmonie aus Ploiești und dem Kultur- und Kunstzentrum des Kreises Temesch veranstaltet.

