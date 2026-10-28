Knapp 700.000 Euro aus Asservatenkammer des Otopenier Zollbüros verschwunden

Bukarest (ADZ) – Knapp 700.000 beschlagnahmte Euro sind spurlos aus der Asservatenkammer des Zollbüros am hauptstädtischen internationalen Flughafen Otopeni verschwunden – die Leitung der Zollbehörde hat deswegen bereits die Polizei eingeschaltet. Das Bargeld war am 9. Januar l. J. von einer aus Dubai angereisten Person beschlagnahmt worden, deren Auskunft über die Herkunft der Geldes zunächst für unzureichend befunden worden war. Der Coup flog nun auf, da das Geld nach eingehender Prüfung sowie Einstellung der Vorermittlungen seinem Besitzer rückerstattet werden sollte – statt der Banknoten wies der Geldsack, in dem die Banknoten angeblich aufbewahrt wurden, nämlich bloß Papierbögen nebst einem einzigen Geldschein auf, die restlichen blieben unauffindbar.



Zu allem Unglück verfügt die Asservatenkammer des Otopenier Zollbüros über keinerlei Videoüberwachung – lediglich der Zugangskorridor zu ihr werde überwacht teilte die Leitung der Zollbehörde in einer Aussendung mit. Zurzeit überprüft die Behördenleitung vor allem, wer genau Zugang zu besagter Asservatenkammer hatte und ob die bei der Beschlagnahme von Bargeld geltenden Regelungen von den Otopenier Zollbeamten eingehalten worden sind – so etwa hätten die Seriennummern der beschlagnahmten Geldscheine registriert werden müssen.



Der Sprecher des Flughafenbetreibers Otopeni verlautete derweil in einer ersten Reaktion, dass kein Flughafenangestellter Zugang zur Asservatenkammer des Zollbüros vor Ort habe.