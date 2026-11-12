Königlicher Besuch in Temeswar Anfang November

Von: Andreea Oance

Temeswar – Die Hüterin der rumänischen Krone, Margareta, und Prinz Radu haben am Dienstag, dem 3. November, die Stadt Temeswar/Timișoara besucht. Auf dem Programm standen Begegnungen mit Vertretern der Wirtschaft und des Kulturbereichs sowie Besuche im Continental-Reifenwerk und bei der Stiftung Art Encounters.

Zu Beginn des Tages wurden Margareta und Prinz Radu im Reifenwerk von Continental von Generaldirektor Șerban Nicolescu und dem Führungsteam empfangen. Nach einer Präsentation über die Tätigkeit des Standorts besichtigte das Königspaar die Produktionslinie und die technischen Anlagen und traf Mitarbeiter des Werks. Der Temeswarer Standort zählt zu den größeren Industrieinvestitionen der Region und verfügt über moderne Fertigungsabläufe sowie fortschrittliche Automatisierungssysteme.

Anschließend besuchten die königlichen Gäste die Art-Encounters-Stiftung. Deren Gründer Ovidiu Șandor führte sie durch die Ausstellung „Picasso en visite“ in den neuen Räumlichkeiten der Stiftung. Die in Zusammenarbeit mit dem Musée Picasso in Antibes organisierte Schau umfasst 69 Gemälde, Zeichnungen, Druckgrafiken, Lithografien und Keramikarbeiten. Die Werke werden erstmals in Rumänien gezeigt und stammen aus dem Schaffensjahr 1946, das Pablo Picasso im Château Grimaldi verbrachte. Sie geben Einblick in eine von mythologischen Motiven und mediterranem Licht geprägte Phase seines Schaffens.

Zum Abschluss trafen Margareta und Prinz Radu mit Ovidiu Șandor zu Gesprächen über die Arbeit der Stiftung und ihre kulturellen Initiativen zusammen. Dabei ging es auch um mögliche gemeinsame Projekte der Königlichen Stiftung für Kulturerbe und Entwicklung und von Art Encounters. An dem Treffen nahm zudem Radu Ghină, Direktor der Königlichen Stiftung für Kulturerbe und Entwicklung, teil.

Der Besuch in Temeswar ist Teil der Begegnungen der rumänischen Königsfamilie mit Vertretern aus Wirtschaft und Kultur. Damit sollen unter anderem wirtschaftliche Entwicklung, Bildung und die Förderung der rumänischen Kultur unterstützt werden.