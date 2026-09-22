Konferenz über Securitate-Archive

Von: Elise Wilk

Kronstadt – Heute, am 22. September, findet in der Mediathek (Filiale auf der Postwiese/Livada Poștei, 1. Stock) die Konferenz „Die Archive der Securitate – mehr als zwei Jahrzehnte nach der Öffnung: Herausforderungen für die Forschung“, gehalten von Dr. Corneliu Pintilescu vom Institut für Geschichte „George Barițiu“ der Rumänischen Akademie, Zweigstelle Klausenburg/Cluj-Napoca statt.



„Das Thema ist für die breite Öffentlichkeit von Interesse, sowohl wegen seiner Aktualität als auch wegen der Auswirkungen, die diese Archive auf unser öffentliches Leben und darüber hinaus haben. Wir werden diese Bestände aus der Perspektive eines Forschers kennenlernen, aus ihrem Inneren heraus“, erklärten Vertreter der Kreisbibliothek „George Barițiu“.



In den Jahren 2005 – 2006 wurde der größte Teil der Securitate-Archive vom SRI an den Nationalen Rat zur Untersuchung der Securitate-Archive (CNSAS)

übergeben, eine Einrichtung, die auf der Grundlage des Gesetzes 187/1999 gegründet wurde, um den Zugang zu den Akten der ehemaligen politischen Polizei des kommunistischen Regimes zu erleichtern und zu verwalten. Zwei Jahrzehnte nach Beginn dieses Prozesses ist eine Bewertung der Auswirkungen dieser Archive auf die Erforschung der kommunistischen Ära notwendig, so die Veranstalter.