Konservativer PNL-Flügel gibt sich kulant

Bukarest (ADZ) – Bei der parlamentarischen Abstimmung über eine Regierung unter Siegfried Mureșan wollen Liberale aus der konservativen Richtung für ihren Kollegen stimmen. Prominente Namen des sogenannten Veștea-Flügels signalisierten trotz Unzufriedenheit mit der aktuellen Parteiführung ihre Bereitschaft in diesem Sinne – allen voran der Kreisratschef von Brașov selbst. Laut Adrian Veștea brauche Rumänien eine legitime Regierung und die Parlamentarier der PSD müssten deshalb für ein Kabinett Mureșans stimmen. Einen Seitenhieb auf Parteichef Ilie Bolojan konnte sich Veștea nicht verkneifen: Es sei ein „erfreuliches Zeichen“ dass er endlich akzeptiert habe, dass auch ein anderer Liberaler die Regierung führen könne.



Zu Veșteas Mitkämpfern, die nun Mureșan ihre Stimme geben wollen, gehören Alina Gorghiu, der amtierende Innen- und Justizminister Cătălin Predoiu sowie der Europaabgeordnete Rareș Bogdan. Sie und weitere Liberale waren in offenen Konflikt mit der PNL geraten, nachdem sie ihren Kollegen Veștea unterstützten, den Präsident Nicușor Dan im Juni mit der Regierungsbildung beauftragte, ohne sich mit der liberalen Parteiführung unter Bolojan abzustimmen.