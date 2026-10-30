Konvent: Die USR wählt neuen Parteivorstand

Temeswar (ADZ) – Nach ihrem Gang in die Opposition will die Reformpartei USR am Samstag auf einem in Temeswar steigenden Parteitag einen neuen Vorstand wählen, da die Amtszeit des aktuellen abläuft. Gewählt werden 24 der insgesamt 25 Vorstandsmitglieder – das Amt des Parteichefs steht diesmal nicht zur Wahl, da Dominic Fritz erst letztes Jahr für eine vierjährige Amtszeit gewählt worden war.



Nichtsdestotrotz ist die Zusammensetzung des neuen Vorstands für Fritz wesentlich – ohne den Rückhalt der neuen Parteispitze wird er nämlich kaum noch Strategien und politische Richtlinien vorgeben können. Medienberichten zufolge wollen auf dem USR-Parteitag von Samstag drei Flügel im Rennen um Sitze im Parteivorstand antreten: einer um USR-Chef Fritz, dem u. a. die Ex-Ministerinnen Oana Țoiu und Diana Buzoianu, der frühere Gesundheitsminister Vlad Voiculescu und der ehemalige Kronstädter Bürgermeister Allen Coliban angehören, der zweite um die beiden Ex-Verteidigungsminister Ionuț Moșteanu und Radu Miruță sowie Ex-USR-Chef Dan Barna. Ein dritter und kleinerer Flügel um den Bacăuer Bürgermeister Lucian Viziteu und die frühere Bukarester Bezirksbürgermeisterin Clothilde Armand ist ebenfalls bemüht, im neuen Parteivorstand vertreten zu sein.



Politbeobachter rechnen damit, dass keiner der drei Flügel es schaffen wird, im künftigen Nationalbüro auf eine Mehrheit zu kommen – die Teams um Fritz und Moșteanu dürften aller Wahrscheinlichkeit nach jeweils zehn bis elf Sitze einfahren, während Viziteu und Armand mit bestenfalls zwei rechnen dürfen. Entsprechend wird nach der Vorstandswahl das Verhandlungsgeschick des USR-Chefs gefragt sein, da Fritz je nach Wahlergebnis entweder mit dem Flügel Moșteanu oder mit jenem um Viziteu über eine Mehrheit verhandeln müssen wird.