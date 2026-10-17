Konzertreihe des Berliner Domchors

Von: Aurelia Brecht

Hermannstadt – Der Berliner Staats- und Domchor ist ab dem 20. Oktober auf Tournee in Rumänien: Das erste Konzert findet am Dienstag, den 20. Oktober um 20 Uhr, in Bukarest statt. In der St.-Josefs-Kathedrale steht Musik von Britten, Poulenc und Mendelssohn auf dem Programm. Das Konzert findet gemeinsam mit dem Rumänischen Rundfunkkinderchor („Corul de Copii Radio“) statt. Am Donnerstag, den 22. Oktober um 18 Uhr, ist der Chor mit Werken von Lewandowski, Ullmann und Bernstein in der Neologen Synagoge in Kronstadt/Brașov zu Gast. Im Anschluss daran folgt um 18.30 Uhr ein Konzert in der Schwarzen Kirche mit Werken von Schütz und Mendelssohn. In Hermannstadt/Sibiu tritt der Chor am Samstag, den 24. Oktober um 10 Uhr, im Seniorenheim Dr. Carl Wolff auf – um 19 Uhr ist er im Rahmen der „Abendmusik“ in der Hermannstädter Stadtpfarrkirche zu hören. Am Sonntag, den 25. Oktober, tritt der Chor im Rahmen des Gottesdienstes in Hermannstadt/Sibiu auf, um 15 Uhr in der Kirchenburg von Birthälm/Biertan und um 18 Uhr im Kirchenkastell Mediasch.