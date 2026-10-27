Krankenhausmanager vor drei Herausforderungen

Von: Werner Kremm

Reschitza – Das Karussell der Manager des Kreiskrankenhauses für Notfälle in Reschitza dreht sich weiter. Gegenwärtig wurde Cristian Toader vom Kreisrat Karasch-Severin, dem Hauptfinanzierer und -verwalter des Krankenhauses, mit dessen Leitung betraut. Der Kreisrat wird derzeit von Silviu Hurduzeu (PSD) geleitet. Toader nannte kürzlich vor den Medien drei der bedeutendsten Schwachpunkte des Krankenhauses, die es erschweren, die von ihm geforderten Leistungskriterien zu erfüllen. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass das vielversprechende frühere Vorhaben des Kreisrats Karasch-Severin – damals unter dem Vorsitz von Romeo Dunca (PNL) – und des Stadtrats von Reschitza unter Bürgermeister Ioan Popa (PNL), ein neues Kreiskrankenhaus für Notfälle zu bauen, mangels finanzieller Mittel auf Eis gelegt werden musste.

Die Bedenken des neuen Spitalmanagers Toader beruhen in erster Linie auf dem steten Abdriften der Patienten in Richtung der Universitätsstadt Temeswar (ein Phänomen, das aus allen Landesteilen gemeldet wird, in denen es Krankenhäuser in der Nähe größerer Städte gibt, die über medizinische Fakultäten verfügen und mit jungen Ärzten, aber auch mit renommierten, erfahrenen Medizinern geradezu übersättigt sind). An zweiter Stelle nannte Manager Toader die Schwierigkeit, junge Ärzte längerfristig an das Krankenhaus zu binden (eine Schwierigkeit, die eng mit Punkt eins zusammenhängt ...) und drittens seien die Unterbringungsbedingungen in den Krankenzimmern im Reschitzaer Spital alles andere als ideal – eine Aussage, die denjenigen trifft, der den Manager eingesetzt hat, den Geldgeber Kreisrat Karasch-Severin.

„Die Nachbarschaft von Reschitza zu einem Universitätspool wie Temeswar schafft hohen Druck auf ein Kreiskrankenhaus für Notfälle wie das unsere, nicht nur vom Ruf und der tatsächlichen Qualität der dortigen Ärzteschaft her, sondern auch vom technischen Ausstattungsstand her, mit dem wir nicht mithalten können. Und das wirkt sich auch auf die personelle Ausstattung aus: Hinsichtlich der Arbeitsbedingungen, die den Ärzten geboten werden, kann das Krankenhaus nicht mit den Einrichtungen in einer Stadt wie Temeswar mithalten – von den sonstigen Vorzügen einer Großstadt ganz zu schweigen. Damit haben wir ein Handicap nicht nur in den Augen der Patienten – und wir haben es durchwegs mit Menschen in Grenzsituationen zu tun, die rasche Entscheidungen treffen müssen –, sondern auch in den Augen potenzieller qualifizierter Mitarbeiter.“ Im Klartext: Patienten wie Ärzte ziehen heute jederzeit Temeswar Reschitza vor.

Unter derlei Bedingungen sieht der frischgebackene Krankenhausmanager Cristian Toader die Chance für das Notfallkrankenhaus Reschitza in einer Verbesserung der Qualität der medizinischen Versorgung. Zumindest bis aufs Erwartungsniveau der Patienten, „so dass immer weniger Patienten geneigt sind, die medizinischen Dienste vorzuziehen, die in Temeswar geboten werden.“ „Es ist ein Wunsch meinerseits, als Manager, die medizinischen Dienstleistungen dieses Krankenhauses auf das von den Patienten erwartete Niveau anzuheben. Endziel: Senkung der Abwanderung von Patienten.“

Für unerlässlich in der Erreichung dieses Ziels erklärt Toader die bessere technische Ausstattung des Krankenhauses. Das Krankenhaus habe dringend „konsistente Investitionen“ in aktuelle medizinische Technik nötig, und dafür sei der Kreisrat gefordert. „Denn solcherlei Projekte laufen immer nur über den Kreisrat, wie auch bisher. Aber gleichlaufend müssen auch die Personalressourcen aufgestockt werden.“ Dabei gehe es ihm nicht nur um die Anstellung junger fähiger Ärzte, es gehe ihm um etwas Tiefgreifenderes: jeder Arbeitnehmer des Krankenhauses müsse so tätig sein, dass er tagtäglich mithilft, Vertrauen ins Krankenhaus und dessen Personal aufzubauen bzw. wiederzugewinnen. „Ich brauche Personal von hoher Qualität, das fähig ist, den Patienten Vertrauen einzuflößen.“