Bukarest (ADZ) – Die geschäftsführende Chefin der staatlichen Krankenkasse (CNAS), Larisa Mezinu-Bălan, hat eine Ausweitung der Versichertenbasis in der gesetzlichen Krankenversicherung gefordert – es gelte, auch für bisher Unversicherte, die keine Ausnahmeregelungen geltend machen können, einen Mechanismus für obligatorische Mindestbeitragszahlungen einzuführen. Der Krankenkassen-Chefin zufolge sind zurzeit etwa 15 Prozent der Gesamtbevölkerung unversichert – davon seien 99 Prozent im arbeitsfähigen Alter bzw. unter 60 Jahre alt. Zwar gebe es insgesamt 23 Ausnahmeregelungen für Kategorien, die laut geltendem Recht keine Beiträge leisten müssen – etwa Kinder, Senioren, Personen mit Behindungen usw. –, doch würde die staatliche Krankenkasse jährlich mindestens 2,5 Milliarden Lei zusätzlich einnehmen können, wenn besagte 99 Prozent bzw. rund 2,9 Millionen Bürger unter 60 Jahren zu Mindestbeiträgen gezwungen würden. Mezinu-Bălan mutmaßte dabei, dass viele dieser Unversicherten ihren Wohnsitz de facto im Ausland haben und mehrmals pro Jahr in die Heimat zurückkehren würden – u. a. auch, um sich ärztlich untersuchen und/oder behandeln zu lassen, da sie auch als Unversicherte Zugang zu einigen Basisdienstleistungen (Hausarzt, Notaufnahme u. a.) hätten. Konkrete Beweise zur Unterstützung ihrer Vermutung, dass die im Ausland wohnhaften Rumänen sich hierzulande unberechtigt kassengetragene ärztliche Leistungen erschleichen würden, erbrachte die CNAS-Chefin allerdings nicht.