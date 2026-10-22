Kreative Gegenstände für zu Hause

Von: Elise Wilk

Zum Frühstück ein Gedicht schreiben, sich eine Geschichte ausdenken, die auf Kacheln abgebildet ist oder mitten im Bücherregal ein Tor in eine andere Welt entdecken – anhand kreativer Gegenstände ist das möglich.

Entweder, man kauft sie für sich selbst oder man verschenkt sie besonders kreativen Freunden – Kühlschrankmagnete, Story Tiles und Book Nooks werden reine Inspiration schenken. Es handelt sich um kreative Ideen, die in den 90er Jahren, 2008 und 2013 erfunden wurden und seither Menschen auf der ganzen Welt begeistern. Denn mit diesen Gegenständen wird der Alltag zum Abenteuer. Außerdem besteht Suchtpotential! Sowohl Kühlschrankmagnete als auch Story Tiles und Book Nooks sind Gegenstände, die man sammeln kann – je mehr, desto besser und kreativer wird es zu Hause.

Lyrik auf dem Kühlschrank



„Ein Pferd treibt feuerrot durch Autobahnen des Weltalls”. Mit Hilfe von kleinen magnetischen Täfelchen, die an jedem Kühlschrank, Heizkörper oder an sonstigen Metallteilen haften, können surrealistische Gedichte wie dieses entstehen.



Kühlschrankpoesie (im Englischen als Magnetic Poetry bekannt) ist ein beliebtes kreatives Spiel und Text-Werkzeug. Es besteht aus hunderten kleinen Magnetplättchen, auf denen einzelne Wörter, Silben, Satzzeichen oder Wortendungen aufgedruckt sind. Diese lassen sich frei an Kühlschranktüren oder anderen metallischen Oberflächen zu Gedichten, lustigen Sprüchen oder kleinen Botschaften zusammenfügen.



Das Konzept wurde Anfang der 1990er-Jahre von dem Amerikaner Dave Kapell erfunden. Literarisch gesehen gehört sie zur Konkreten Poesie, da durch das spielerische Verschieben der vorgegebenen Wörter ganz neue, oft unerwartete, lustige oder surreale Bedeutungszusammenhänge entstehen.



Die Wörter können zu verschiedenen Sätzen kombiniert werden, je nach Bedarf. Die Nachrichten auf dem Kühlschrank dienen zur Alltags-Kommunikation. In Wohngemeinschaften oder Familien werden sie oft als interaktives Kommunikationsmittel genutzt, bei dem Mitbewohner bestehende Gedichte verändern oder darauf antworten.



Die Magnetsets sind ein klassisches Geschenk für Sprachbegeisterte, Literaturfans, Schriftsteller und alle, die kreativ sind.



Ein Set besteht meist aus mehreren hundert Magnetplättchen mit verschiedenen Begriffen, Artikeln und Satzzeichen. Jeder, der am Kühlschrank vorbeigeht, kann bestehende Sätze verändern, erweitern oder völlig neue Kreationen hinterlassen. Im Handel gibt es unzählige Varianten zu kaufen – von Standardsets bis hin zu speziellen Editionen mit Dialekten, Sprachen und zu verschiedenen Themen.



Mit den kleinen Magneten kann man auch spielen - jemand fängt eine Geschichte mit drei Wörtern an, und jeder, der an der Küche vorbeikommt, muss sie um ein Wort oder einen Satz erweitern.



Kacheln, die Geschichten erzählen



Im Bauch eines blauen Wals schwimmt ein kleiner, türkisfarbener Fisch. Zwei Buben mit Flügeln wie Schmetterlinge sitzen auf einer Blume. Ein Tintenfisch sitzt auf dem Kopf einer Frau. Eine Geschichte, mit Fliesen oder Kacheln erzählt – das sind Story Tiles. Auf jeder Kachel ist eine Story in Miniatur abgebildet – oder der Anfangspunkt für eine Story. Ob als Wanddekoration, Blickfang auf dem Schreibtisch oder als besonderes Geschenk – die Fliese mit integriertem Aufhängesystem ist vielseitig einsetzbar. Dank der traditionellen, handgebrannten Herstellung ist die Fliese hitze- und wasserbeständig, was sie besonders langlebig und pflegeleicht macht.



StoryTiles werden in den Niederlanden von Hand gebrannt und werden hier seit dem 16. Jahrhundert hergestellt. Die Motive basieren oft auf historischen, altniederländischen Motiven wie dem berühmten Delfter Blau, kombiniert mit modernen, augenzwinkernden Details. Da es über 300 verschiedene Motive zu Themen wie Geburt, Hochzeit, Umzug oder Jubiläen gibt, werden sie gezielt als Erinnerungsstücke gesammelt oder verschenkt. Die Fliesen kann man wie kleine Kunstwerke aufhängen. Sie können auch aufgestellt werden und seit einiger Zeit gibt es sie auch in kleinerem Format als Kühlschrankmagnet. Und falls man Story Tiles sammelt, kann man aus mehreren Fliesen eine große Geschichte entwickeln.



Selbst heute findet ihr diese Kacheln noch oft in alten holländischen Gebäuden. Die alten Kacheln sind bekannt für ihre einzigartigen Farben. Marga van Oers, die Künstlerin hinter den StoryTiles, hat genau mit diesen Kacheln anfangen. StoryTiles sind ein gutes Beispiel wie sich traditionelles Handwerk und modernes Design verbinden.



Eintauchen in Phantasiewelten aus dem Bücherregal



Mitten in der Bibliothek, zwischen Büchern platziert, befindert sich ein geheimer Durchgang, eine verwinkelte Gasse, eine alte Bibliothek, ein Café oder eine magische Fantasiewelt.



Ein Book Nook ist ein kunstvoll gestaltetes Miniatur-Diorama, das sich passgenau zwischen Bücher in einem Regal einfügt. Es wirkt wie ein kleines, verborgenes Tor zu einer anderen Welt, die direkt aus dem Bücherregal herauszuschauen scheint. Bei Book Nooks handelt sich um schmale, meist etwa 20 Zentimeter tiefe Zwischenräume, die mithilfe von Spiegel- oder Tiefeneffekten, feiner Bemalung und eingebauter LED-Beleuchtung eine dreidimensionale Straßenszene, eine Zauberbibliothek oder eine alte Gasse simulieren. Der Trend entstand um 2018 in Japan – maßgeblich populär gemacht durch den japanischen Künstler Monde – und verbreitete sich über Social Media rasant auf der ganzen Welt.



Book Nooks gibt es entweder als vorgefertigte DIY-Bastelsets aus lasergeschnittenem Holz, Papier, Stoff und Metall oder als handgefertigte Unikate. Die Bausätze enthalten meist 70 bis über 300 Einzelteile. Sie zeigen entweder magische Welten (Zauberschulen, Geheimlabore, Zaubertränke-Läden und verwunschene Gassen, inspiriert durch Fantasy-Klassiker), historische Städte (alte europäische Kopfsteinpflaster-Gassen, viktorianische Bibliotheken oder traditionelle japanische Kirschblüten-Alleen, Cyberpunk-Straßenzüge, futuristische Bahnhöfe oder gemütliche Leseecken im Miniaturformat oder winterliche Weihnachtsdörfer und herbstliche Landschaften. Schenken kann man sie Bücherfans, Bastlern oder Modellbau-Einsteigern, die sie auch als stimmungsvolle Raum- oder Schreibtischdeko verwenden können. Einfache Einsteigermodelle benötigen etwa vier bis sechs Stunden Bauzeit, während komplexe Bausätze zehn bis 15 Stunden oder mehrere Abende beanspruchen können.