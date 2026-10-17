„Kreative Schulen“ 2026–2027: Eine Million Lei für Kulturprojekte für Schüler in Temeswar

Von: Andreea Oance

Temeswar – 13 Kulturprojekte erhalten im Rahmen des Programms „Kreative Schulen“ (Școli creative) 2026–2027 eine Förderung mit einem Gesamtbudget von einer Million Lei. Schüler aus Temeswar/Timișoara bekommen dadurch die Gelegenheit, Theater, bildende Kunst, Journalismus und Animation zu entdecken, an kreativen Workshops teilzunehmen und eigene Ideen umzusetzen. Erstmals läuft das Programm über ein komplettes Schuljahr hinweg, was eine nachhaltige Zusammenarbeit zwischen Schulen und Kulturorganisationen ermöglicht.



Die 13 geförderten Projekte wurden aus insgesamt 28 eingereichten Initiativen ausgewählt. Die Projekte bieten Lernerfahrungen außerhalb des regulären Unterrichts – von Theater-, Animations- und Journalismus-Workshops bis hin zur Erkundung der Stadt, der Umwelt sowie der Beziehung zwischen Kunst und Emotionen. Die Schüler können neue Ausdrucksformen ausprobieren und eng mit Künstlern sowie Fachkräften aus dem Kultursektor zusammenarbeiten.



Die Auflage 2026–2027 bringt zwei wesentliche Neuerungen mit sich, darunter eine mehrjährige Finanzierung, wobei die Projekte über das gesamte Schuljahr hinweg (2026 und 2027) umgesetzt werden können. Kulturorganisationen und Schulen haben somit mehr Zeit, um Aktivitäten zu entwickeln und Partnerschaften zu festigen. Und eine direkte Einbindung der Schüler: Die Jugendlichen wurden bereits in der Konzeptionsphase der Projekte einbezogen.



Ihre Ideen und Interessen spiegeln sich in den vier thematischen Schwerpunkten des Programms wider: der kreativen Nutzung von Schulräumen, der Beziehung zwischen Kultur und Umwelt, der Erforschung von Emotionen durch Kunst sowie der Förderung des Interesses an Lesen, Ausdruck und kritischem Denken.



Das Programm wird vom Projektezentrum der Stadt Temeswar in Partnerschaft mit der Verwaltung für Gesundheit und Bildung der Stadt Temeswar (ASEMT) durchgeführt. Jedes Projekt wird in Zusammenarbeit mit einer oder zwei voruniversitären Bildungseinrichtungen der Stadt realisiert. Lehrkräfte staatlicher Partnerschulen, die an der Umsetzung beteiligt sind, können über die ASEMT finanzielle Anreize von bis zu 1500 Lei brutto pro Monat erhalten.



Die maximale Förderung pro Projekt beträgt 80.000 Lei, mit einer Obergrenze von 40.000 Lei für jedes Umsetzungsjahr.



„Kreative Schulen“ führt die Ansätze fort, die im Rahmen des Kulturprogramms Temeswar 2023 – Kulturhauptstadt Europas entwickelt wurden. Ziel ist es, die Verbindung zwischen Schule und Kultursektor durch Erfahrungen zu stärken, die Kreativität, Teilhabe und kritisches Denken fördern.

