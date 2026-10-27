Kreis Maramuresch investiert in digitale Bürgerdienste

Von: Arthur Glaser

Neustadt – Weniger Papierkram und kürzere Wege zum Rathaus: Im Kreis Maramuresch/Maramureș soll die Digitalisierung der Kommunalverwaltungen mit einer Investition von 24,5 Millionen Lei vorangetrieben werden. Wie Gabriel Zetea, Präsident des Kreisrats Maramuresch, mitteilte, sollen rund 98 Prozent der Projektkosten durch europäische Fördermittel gedeckt werden.

Vorgesehen ist die Einführung einheitlicher IT-Systeme in den Rathäusern des Kreises. Neben der technischen Ausstattung umfasst das Vorhaben auch die Übertragung bestehender Daten und die Schulung der Mitarbeiter.

Zu den Dienstleistungen, die künftig online verfügbar sein könnten, zählen die Verwaltung kommunaler Steuern und Gebühren, die Ausstellung von Steuerbescheinigungen sowie bestimmte Verfahren im Bau- und Planungswesen. Auch das landwirtschaftliche Register soll in die Digitalisierung einbezogen werden. Welche Angebote tatsächlich online zugänglich sein werden, hängt von der Umsetzung der vorgesehenen Systeme ab.

An dem Projekt wollen sich nach Angaben von Zetea 75 der insgesamt 76 Verwaltungseinheiten des Kreises beteiligen. Die Stadtverwaltung von Kapnik/Cavnic hatte ihre Teilnahme demnach bislang noch nicht zugesagt. Der Eigenanteil des Kreisrats soll rund 490.000 Lei betragen.

Das Vorhaben ist Teil des regionalen Projekts „Cloud Regional Nord-Vest“, an dem die sechs Kreise der Nordwestregion, der Sondertelekommunikationsdienst (STS) und die regionale Entwicklungsagentur beteiligt sind. Die regionale digitale Infrastruktur und die entsprechenden Dienstleistungen sollen voraussichtlich 2029 in Betrieb gehen.

Ziel sei es, allen Einwohnern des Kreises unabhängig von ihrem Wohnort einen möglichst einfachen Zugang zu Verwaltungsleistungen zu ermöglichen, betonte Zetea. Sein Anspruch: weniger Behördengänge, weniger Papier und mehr Dienstleistungen, die bequem von zu Hause aus erledigt werden können.