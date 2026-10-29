Kreis Sathmar beteiligt sich an zwei neuen EU-Projekten

Von: Arthur Glaser

Sathmar/Großkarol – Die Gesellschaft für Interkommunale Entwicklung des Kreises Sathmar/Satu Mare ist Partner in zwei neuen Projekten, die im Rahmen des Interreg-Programms Donauraum 2021–2027 zur Finanzierung ausgewählt wurden. Die Vorhaben SSUPPORT und CROWDANUBE sollen die berufliche Bildung stärken und die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an kommunalen Entscheidungsprozessen fördern. Beide Projekte haben eine Laufzeit von 28 Monaten.

Das Projekt SSUPPORT (Strategic Support for Resilient Opportunities and Growth in Vocational Excellence) verfolgt das Ziel, Zentren für berufliche Exzellenz stärker in regionale Bildungs-, Innovations- und Kompetenznetzwerke einzubinden. Dazu soll die Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen, Unternehmen, Behörden und Zivilgesellschaft ausgebaut werden. Das Konsortium umfasst zehn Partner aus neun Ländern und wird von der Stadt Haskovo in Bulgarien geleitet.

Die Gesellschaft für Interkommunale Entwicklung des Kreises Sathmar wird die Situation der Zentren für berufliche Exzellenz im Kreis untersuchen, drei gemeinsame Arbeitstreffen mit lokalen Akteuren organisieren und einen strategischen Zukunftsplan erarbeiten. Als assoziierter Partner beteiligt sich das Kreisschulberatungs- und Unterstützungszentrum Sathmar (CJRAE).

Das zweite Vorhaben, CROWDANUBE (Resilient Democratic Communities of the Future), setzt auf Bürgerbeteiligung und gemeinschaftliche Finanzierung. Durch sogenanntes Civic Crowdfunding sollen Bürger, Jugendliche und Nichtregierungsorganisationen stärker in Entscheidungen über die Entwicklung ihrer Gemeinden einbezogen werden. Das Projekt vereint 14 Partner und zwölf assoziierte Partner aus zwölf Ländern. Die Koordination übernimmt der Verein „Zentrum für Information und Unternehmensberatung“ aus Sandanski in Bulgarien.

In diesem Rahmen sind Informationsveranstaltungen und Workshops für Bürger, Jugendliche und lokale Organisationen geplant. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung Großkarol/Carei sollen zudem sogenannte Demokratie-Labore eingerichtet werden. Die dort entwickelten Ideen sollen anschließend in lokale Kampagnen zur gemeinschaftlichen Finanzierung überführt werden. Die Stadt Großkarol ist darüber hinaus strategischer assoziierter Partner des Entwicklungsverbands bei diesem Projekt.

Die Gesellschaft kann bereits auf Erfahrungen mit dem Donauraumprogramm zurückgreifen. Zwei frühere Projekte, RURALL und SPONGECITY, wurden erfolgreich abgeschlossen. Mit SSUPPORT und CROWDANUBE soll die grenzüberschreitende Zusammenarbeit nun in den Bereichen berufliche Bildung, demokratische Beteiligung und lokale Entwicklung fortgesetzt werden.