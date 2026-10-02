Kreisrat Bihor zieht in ehemaligen Finanzpalast

Von: Arthur Glaser

Großwardein – Der Kreisrat Bihor bezieht ab Montag, dem 5. Oktober, seinen neuen Sitz in Großwardein/Oradea in der Strada Republicii 35. Das historische Gebäude, bekannt als ehemalige „Große Poliklinik“, wurde in den vergangenen drei Jahren umfassend saniert und modernisiert.



Die Arbeiten begannen 2022 und kosteten 44,8 Millionen Lei ohne Mehrwertsteuer. Rund die Hälfte der Finanzierung stammt aus europäischen Mitteln des Regionalprogramms Nordwest 2021–2027, der Rest aus dem Kreishaushalt.



Das denkmalgeschützte Gebäude wurde konsolidiert und energetisch modernisiert. Installiert wurden unter anderem Wärmepumpen sowie ein modernes System zur Steuerung von Temperatur, Beleuchtung und Luftfeuchtigkeit. Gleichzeitig wurden Fassaden, Ornamente, Mosaike und historische Innenausstattung restauriert. Fehlende Elemente wurden originalgetreu rekonstruiert.



Mit dem Umzug werden die derzeit am Parcul Traian 5 untergebrachten Abteilungen des Kreisrats sowie weitere dem Kreis unterstellte Einrichtungen am neuen Standort zusammengeführt. Das bisher vom Kreisrat genutzte Gebäude der Präfektur soll künftig teilweise von der Kreispolizei Bihor genutzt werden.



„Diese Investition ist von großer Bedeutung, da das Gebäude einen hohen historischen und architektonischen Wert für unsere Stadt besitzt“, erklärte Kreisratspräsident Mircea Mălan.



Der zwischen 1899 und 1900 errichtete Bau diente ursprünglich als Palast der öffentlichen Finanzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er unter anderem als Poliklinik genutzt. Nach einem Rechtsstreit um die Rückerstattung blieb das Gebäude 2016 endgültig im Besitz des Kreises Bihor.