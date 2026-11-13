Kreisrat investiert in neue Ausstattung der Philharmonie

Von: Arthur Glaser

Sathmar – Die Philharmonie „Dinu Lipatti“ in Sathmar/Satu Mare soll neue Musikinstrumente im Wert von 634.258 Lei (ohne Mehrwertsteuer) erhalten. Dafür hat der Kreisrat Sathmar eine öffentliche Ausschreibung eingeleitet. Die Investition wird über das grenzüberschreitende Projekt CultuRO-HUb im Rahmen des INTERREG-Programms VI-A Rumänien–Ungarn finanziert.

Die Anschaffung ist in fünf Lose unterteilt. Den größten Posten bildet eine Celesta im Wert von 260.000 Lei. Hinzu kommen Schlaginstrumente wie Marimba, Congas und Bongos (86.834 Lei), drei Trompeten (69.284 Lei), drei Saxophone (125.790 Lei) sowie eine Bass- und eine Es-Klarinette (92.350 Lei).

Mit den neuen Instrumenten soll die Ausstattung des Orchesters modernisiert und das aufführbare Repertoire erweitert werden. Insbesondere die Celesta, die unter anderem in Tschaikowskis „Nussknacker“ zum Einsatz kommt, eröffnet zusätzliche Möglichkeiten bei der Interpretation symphonischer Werke.

Das aktuelle Verfahren ist eine Wiederholung von fünf Losen einer bereits im Mai gestarteten Ausschreibung mit insgesamt 19 Losen. Die Vergabe dieser fünf Lose war zuvor aufgehoben worden. Die Gründe dafür gehen aus den veröffentlichten Unterlagen nicht hervor. Die Philharmonie hatte die betreffenden Instrumentenkategorien als prioritär für ihre künstlerische Weiterentwicklung eingestuft.

Die Vergabe erfolgt nach dem Kriterium des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Interessierte Unternehmen müssen entsprechende Erfahrungen bei der Lieferung vergleichbarer Instrumente nachweisen. Die Angebotsfrist endet am 16. November 2026. Der Abschluss des Vergabeverfahrens ist für den 16. März 2027 vorgesehen.