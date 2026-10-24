Kreisrat macht noch ein Schrittchen

Von: Werner Kremm

Reschitza – Auch die ADZ berichtete bereits mehrmals über das Projekt der Kreisleitungen von Temesch (Projektleader), Karasch-Severin und Hunedoara, die bislang als Kreisstraßen eingestuften ehemaligen Forststraßen und Karrenwege durchs Banater Bergland, auf denen man von der Nationalstraße DN 68A bei Coșava, über Tomești, Luncanii de Jos und Rușchița entweder nach Voislova und an die Nationalstraße DN68 gelangen kann, die über das Eiserne Tor Siebenbürgens ins Hatzeger Land oder nach Karansebesch/Reschitza, oder alternativ direkt und über eine kurze und bereits asphaltierte Straße (DJ 687D) in den Landeskreis Hunedoara führt.

Fakt ist: Der Kreis Karasch-Severin hinkt bei der Umsetzung des Projekts hinterher – während im Landeskreis Temesch daran gearbeitet wird und Hunedoara seinen Straßenabschnitt bereits asphaltiert hat, murkst der Kreisrat Karasch-Severin noch an den Vorlagen für die Finanzierung herum, auch wenn der Eigenanteil jedes der beteiligten Landeskreise am hauptsächlich EU-finanzierten Projekt (die EU schultert 98 Prozent der „wählbaren“ Kosten) bei „bloß“ zwei Prozent liegt (allerdings sind die „nicht wählbaren Zusatz-Kosten“ ziemlich saftig ...). Unterm Strich ist die Lage momentan so, dass der Straßenabschnitt im Banater Bergland bestenfalls als notdürftig geschotterte Forststraße bezeichnet werden kann, während Hunedoara sein (allerdings nur paar Kilometer langes) Straßenstück fertig asphaltiert hat und Temesch Fortschritte meldet.

Bereits vor einem Jahr hat der Kreisrat Karasch-Severin einen Beschluss über die Zustimmung zur Kofinanzierung des Projekts gefasst. Es geht um eine Gesamtsumme von 24,25 Millionen Euro (zum damaligen Wechselkurs von 4,963 Lei pro Euro), also rund 120,35 Millionen Lei, den Karasch-Severiner Anteil an den Gesamtkosten von 50 Millionen Euro. Und um die „nicht wählbaren Kosten“ in Höhe von insgesamt 198,55 Millionen Lei, von denen Karasch-Severin 64,29 Millionen Lei übernehmen muss, neben den zwei Prozent Eigenbeitrag, also etwa 2,4 Millionen Lei, sämtliche Summen samt Mehrwertsteuer. Diese Zahlen legte Kreisratspräses Hurduzeu (PSD) so dem Kreisrat im vergangenen Herbst dar.

Der Projektleader, Kreisrat Temesch, setzt zum Monitoring des Projekts eine „Kommission zur technisch-finanziellen Evaluierung“ ein. Diese empfahl vor nicht allzu langer Zeit dem Kreisrat Karasch-Severin, ihre Beschlussfassung vom vergangenen Herbst in einem der Punkte zu ändern, da dieser missverständlich artikuliert sei und Unklarheit schaffe betreffs der Summen, die dem Kreisrat Karasch-Severin sowohl aus dem EU-Säckel, als auch als Eigenbeitrag zu den Zusatzkosten zufallen. Aus dem Beschluss vom Herbst 2025 müsse klar hervorgehen, dass alle angegebenen Ziffern sich ausschließlich auf die Kosten beziehen, die das Banater Bergland betreffen, und nicht, wie man den Text streckenweise verstehen könnte, auf das Gesamtprojekt und sämtliche Kosten.

Kreisratspräses Silviu Hurduzeu: „Wir müssen den Text unserer Beschlussfassung ändern, da dem Projektleader aufgefallen ist, dass unser Art.3 klar festlegen muss, dass die Gesamtsumme, von der dort die Rede ist, sich ausschließlich auf den Streckenabschnitt bezieht, der auf unserem Kreisterritorium liegt. Es wird also von uns eigentlich bloß eine formale Änderung gefordert im vorjährigen Beschlusstext.“

Die Änderung wurde einstimmig beschlossen. Ein weiteres formelles Schrittchen in Richtung Verwirklichung des Vorhabens.