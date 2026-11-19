Bukarest (ADZ) – Ein Fahrzeug des Personenschutzes SPP soll letztes Wochenende bei der Hochzeit der Tochter von Liberalenchef Ilie Bolojan in Großwardein (Oradea) gesichtet worden sein – Anlass genug für den früheren Polizisten und heutigen fraktionsfreien Abgeordneten Dumitru Coarnă, im Unterhaus eine Enquete-Kommission zu fordern, die die genaueren Umstände klären sollen. Unterstützt wird sein Antrag, über den das Plenum der Kammer nächste Woche entscheiden soll, von Kollegen aus der PSD und SOS România. Sie wollen unter anderen erfahren, ob die Beamten auch Gäste vom Flughafen zur Hochzeitsfeier gefahren haben, ohne dass Bolojan selbst im Fahrzeug war.



Der Vorsitzende der Liberalen streitet sämtliche Kritik ab. Für ihn als Ex-Premierminister bestehe die gesetzliche Verpflichtung, vom SPP bewacht zu werden, es sei denn, er verzichte schriftlich darauf. Er warf der PSD vor, ihn politisch zu schikanieren und erinnerte an den Untersuchungsausschuss für sein Treffen mit der Chefin des Verfassungsgerichtes, Simina Tănăsescu. Die PSD wolle von der scharf kritisierten opulenten Tauffeier des sozialdemokratischen Temeswarer Kreisratschefs Albert Simonis ablenken, gab Bolojan zu verstehen.