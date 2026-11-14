Kronstadt führt Besucherstatistik bei Museen und Zoos an

Von: Bernice Krech-Lițoiu

Kronstadt – Der Kreis Kronstadt/Brașov war 2025 das meistbesuchte Gebiet Rumäniens im Bereich Museen und öffentliche Sammlungen. Insgesamt wurden dort 2.663.927 Besucher gezählt. Damit lag Kronstadt vor Bukarest/București mit rund 2,44 Millionen und dem Kreis Jassy/Iași mit 1,14 Millionen Besuchern. Zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten gehörten Schloss Bran mit mehr als 900.000 Gästen sowie die Schwarze Kirche und die Silbersammlung des Evangelischen Stadtpfarramts mit über 350.000 Besuchern. Auch der Zoo Kronstadt belegte landesweit den ersten Platz: Zusammen mit dem Planetarium „Dumitru Prunariu“ wurden 397.468 Besucher registriert. Auf den weiteren Plätzen folgten die Zoos in Neumarkt/Târgu Mureș und Hermannstadt/Sibiu. Im Kreis Kronstadt übernachteten 2025 zudem knapp 1,5 Millionen Touristen.