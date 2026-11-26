Von: Elise Wilk

Kronstadt – Die Graft-Bastei, eine der wichtigsten Wahrzeichen Kronstadts, wird auf unbestimmte Zeit dem Kreisgeschichtsmuseum zur Verwaltung übergeben. Der Beschluss soll dem Kreisrat in seiner Plenarsitzung am Donnerstag, dem 26. November, zur Abstimmung vorgelegt werden. Sollte der Beschluss verabschiedet werden, erfolgt die Übertragung vom Kreis an das Museum innerhalb von 30 Tagen. Nach Angaben des Kreisgeschichtsmuseums wurde die Graft-Bastei zwischen 1515 und 1521 errichtet, um die Verbindung zwischen den Verteidigern im Weißen Turm und der Festung zu gewährleisten. Zu diesem Zweck verfügte sie über ein bewegliches Tor. Die rechteckige Festung, deren Grundmauer etwa 4 Meter dick ist, ist mit Schießscharten mit Holzverschlüssen und Gießöffnungen ausgestattet. Sie wurde von der Sattlerzunft verteidigt und instand gehalten. Aufgrund einer Flut am 24. August 1809 wurden die Festungsmauern geschwächt, sodass eine Verstärkung erforderlich wurde. Im Jahr 1822 wurden drei Stützbögen über den Kanal errichtet, von denen einer bis heute erhalten ist. Die letzte Restaurierung der Bastei erfolgte in den Jahren 2003–2004, und laut den Aufzeichnungen des Kronstädter Kreisrats beträgt der Inventarwert des historischen Denkmals derzeit 2.084.151 Lei.