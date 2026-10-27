Kronstädter Präfekt zurückgetreten

Von: Elise Wilk

Kronstadt – Seit Montag, dem 26. Oktober, hat der Kreis Kronstadt keinen Präfekten mehr. Cătălin Văsii (PNL) gab am Sonntag, dem 25. Oktober, bekannt, dass er seinen Rücktritt einreichen werde.

„Nach fast sieben Jahren geht eine der intensivsten, ehrenvollsten und schönsten Phasen meines Berufslebens zu Ende: meine Amtszeit als Präfekt des Kreises Brașov. Ich habe bereits vor einigen Tagen die Entscheidung getroffen, zurückzutreten, wollte aber alle Verpflichtungen, die ich für diese letzte Zeit eingegangen bin, erfüllen, so wie ich es jedes Mal getan habe“, erklärte Văsii.

Am Mittwoch, dem 21. Oktober, ist auch die Unterpräfektin Daniela Olariu (USR) zurückgetreten.