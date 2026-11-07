Kronstädter Stadtfriedhof wurde digitalisiert

Von: Elise Wilk

Kronstadt – Das in diesem Herbst angekündigte Digitalisierungsprojekt für den Kronstädter Stadtfriedhof ist nun abgeschlossen. Die App zur Identifizierung der Grabstätten ist nun funktionsfähig, ein Infokiosk ist in Betrieb und in Kürze wird es auch eine Außenanlage geben, damit die Besucher die Möglichkeit haben, eine bestimmte Grabstätte zu finden. So wurde im Infokiosk ein interaktives Display installiert, auf dem der Name des gesuchten Verstorbenen eingegeben wird. Die App zeigt den Weg zur Grabstätte sowie ein Foto des Grabes an. Außerdem wird auf dem Display ein QR-Code angezeigt, sodass der Weg auf dem Smartphone verfolgt werden kann.