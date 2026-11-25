Von: Laura Căpățână Juller

Larisa Perde stürzte sich vor zehn Jahren in die feurige und tief verwurzelte Welt der Roma-Musik. Sie wurde zur ersten rumänischen Managerin legendärer Musiker wie jenen vom „Taraf de Caliu“. Als treibende Kraft hinter Projekten wie „Șaraimanic“, der Frauenbewegung „Lăutăresele“ und dem interkulturellen Experiment „Roda del Mundo“ gibt sie einer jahrhundertealten Kultur eine neue Stimme. Im Interview erzählt sie ADZ-Redakteurin Laura Căpățână Juller von der schicksalhaften Begegnung mit der Musik, den harten Realitäten einer patriarchalischen Männerwelt, der unsichtbaren Kraft der Frauen im Schatten und ihrem Traum von echter menschlicher Verbundenheit durch die Kraft der Klänge.

Du hast im PR-Bereich gearbeitet. Wie kam es dazu, dass du dich der Welt der „lăutari“ und der Musik widmest?

Musik ist schon immer wichtig für mich gewesen. Bereits als kleines Mädchen lösten Lieder wie „Lambada“ ein sehr intensives Glücksgefühl in mir aus.



Vor zehn Jahren entschied ich mich, meinen Gefühlen nachzugehen, nicht mehr nach den Vorstellungen anderer Menschen zu leben und kündigte meine sichere Arbeitsstelle in einem Konzern. Ich war bereit, mich auf alles einzulassen, was auf mich zukommen sollte. So öffnete sich für mich eine ganz neue, anziehende, faszinierende Welt: Ich lernte Caliu (Anm. d. Red.: ehemaliges Mitglied im weltberühmten „Taraf de Haïdouks“, aus Clejani) und die Welt der „lăutari“ kennen. Calius Musik weckte in mir die Energie des Lebens, ich fühlte mich so lebendig wie nie zuvor.

Mein erster Einstieg im Musikbereich war die Buchpräsentation von „Anii de glorie ai muzicii lăutăresti“ (Die Glanzjahre der „lăutari“-Musik) von Costel Vasilescu (Trompetistu). Er ist einer der größten „lăutari“-Instrumentisten und hatte das Buch bereits vorgestellt – vor sehr wenig Publikum. Da ich seine Geschichten sehr interessant fand und vorher im Bereich Kommunikation gearbeitet hatte, organisierte ich eine Buchvorstellung: diesmal war der Saal voll. Die Musik und Energie fühlten sich an, wie aus einer anderen Dimension und verschlangen mich regelrecht.

Danach gründete ich „Taraf de Caliu“ und organisierte internationale Tourneen. Ich wurde zur ersten rumänischen Agentin der Band – in einer Nische, die bis vor Kurzem noch von hauptsächlich ausländischen Agenten besetzt war.

Die Welt der „lăutari“ ist eine Männerwelt. Wie wurdest du von den Roma-Musikern aufgenommen und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit?

Die Welt der „lăutari“ ist wie eine Insel, auf der du nur dann willkommen geheißen wirst, wenn sie dich akzeptieren. Sie fühlen deine Seele. Bei mir haben sie von Anfang an gespürt, dass ich mit offenem Herzen und voller Liebe auf sie zuging. So hatte ich das Glück sehr schnell in diese Welt aufgenommen zu werden.

Ich war 27 Jahre alt als ich anfing und hatte hauptsächlich mit Männern um die oder über 50 zu tun, die mir Anspielungen machten. Sie konnten sich zunächst kaum vorstellen, mit einer jungen, nichtroma-Frau zusammenzuarbeiten. Sie sind sehr sinnliche, leidenschaftliche Menschen, die alles intensiv erleben. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Ich habe jedoch von Anfang an Klartext gesprochen, dass wir eine professionelle Verbindung haben, und schon bald begriffen sie diese neue Art der Zusammenarbeit.

Das bringt viele Lasten mit sich, aber auch viele Schätze. Diese Schätze kann man aber nicht entdecken, ohne dabei manchmal in unangenehme Situationen zu geraten.



Kannst du Beispiele nennen?



Die Welt der Roma trägt viel Schmerz aus einer Geschichte der Sklaverei und Ungerechtigkeit in sich; es gibt viele Verletzungen, über die nie gesprochen wurde und wird und die nicht verarbeitet wurden. Oft glaubten Menschen, ich hätte Hintergedanken, weil sie es nicht gewohnt sind, dass man ihnen rein Gutes tun will. Ich musste lernen, mit diesen Widerständen umzugehen und Kompromisse einzugehen, ohne allerdings meine eigenen Grenzen zu überschreiten.

Wir waren einmal mit dem „Taraf de Caliu“ auf Tour in Serbien, und nach einigen Auseinandersetzungen knallte einer der Musiker bei einem Wutanfall das Akkordeon, das ich gekauft hatte, vor meinen Augen auf den Boden. Ein anderes Mal sollten wir nach Australien und Neuseeland fliegen – drei der sechs Musiker sind einfach nicht ins Flugzeug eingestiegen. Es war eine Form finanzieller Erpressung bei einer extrem wichtigen Tour, die ich glücklicherweise retten konnte.

Mittlerweile bin ich strenger geworden und arbeite oder möchte eher mit Künstlern zusammenarbeiten, die verstehen, dass sie Kanäle sind, die Musik vergangener Generationen zum Publikum bringen. Ich mag keine Künstler, die sich ständig selbst in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube, das Paradigma des Künstlers muss sich verändern. Musiker befinden sich, genau wie Künstler oder Priester, in einem öffentlichen Dienst, sie haben eine Verantwortung, wenn sie auf die Bühne steigen.

„Șaraimanic“ bringt durch vier erfolgreiche Konzepte verschiedene Musiker aus unterschiedlichen Welten zusammen und vor das Publikum. Was ist die Vision dahinter?

Die Musikarten der Welt sind die Schlüssel zur Erde – mit ihnen öffnen wir verschiedene Welten. Eine bestimmte Musik wird umso universeller, je einheimischer sie ist und mit dem Land und der Gegend verbunden, aus der sie stammt.

Bei der ersten Veranstaltung rund um die Buchpräsentation, begegneten sich verschiedene Welten in einem Raum: die Roma- „lăutari“, das Publikum und die Presse. Es war unglaublich schön und ich wollte das in größeren Räumlichkeiten organisieren, damit sich mehr Leute daran erfreuen.

Ein starkes Phänomen ist „Lăutăresele“. Welche Absicht steckt dahinter?

„Lăutăresele“ ist eine kulturelle Bewegung, die Musikerinnen und ihr Bewusstsein in den Vordergrund stellt. Bei ihnen geht es aber nicht um einen Musikstil, sondern um eine Art zu singen. Es gibt sehr wenige „lăutarese“, die authentische Musik singen. Mioara Lincan ist vielleicht die letzte, die 100 Prozent echte „lăutari“-Musik singt. Ich finde aber, dass wir eine starke weibliche Stimme brauchen, mit der wir uns identifizieren können, wie es Maria Tănase oder Maria Lătărețu waren. Ihr Singen linderte Schmerz, beruhigte und erfreute die Menschen, wie Fairuz im Libanon oder Mercedes Sosa in Argentinien.

Daher schufen wir diesen Kontext, in dem mehrere Generationen „lăutarese“ zusammen singen und ihre Emotionen hervorbringen. Es singen nicht nur Roma-Frauen.

Das Projekt war Rona Hartners Idee – Gott hab sie selig. Sie wollte einen Taraf von Frauen gründen. Das fand ich erstmal erstaunlich, ich kannte kaum Musikerinnen und Instrumentistinnen; sie kannte aber welche. Nach ihrem Dahinscheiden habe ich die Idee weitergeführt und Musikerinnen unterschiedlicher Generationen und Musikrichtungen zusammengebracht. Darunter auch viele begabte Frauen und Ehefrauen von männlichen „lăutari“, die im Schatten blieben, weil sie das Haus führen sollten, zensiert worden waren oder weil sie dachten, sie könnten nicht mit ihren Männern mithalten. Es sind Frauen, die singen, Akkordeon, Zymbal oder Violine spielen.

Die erste Veranstaltung vor zwei Jahren in Bukarest war eine Explosion von Freude und Identität. Daher haben wir das Konzept mit Musikerinnen erweitert, die zwar keine „lăutarese“ sind, aber eine enge Verbindung zur Musik und dem Land haben, aus dem sie kommen.

Am 8. Dezember werden sieben „lăutarese“ der alten Generation durch eine Buchvorstellung und ein Konzert in Bukarest gefeiert. Was bedeutet dieses Ereignis?

„Lăutaresele din umbră ale României“ (Rumäniens Lăutarese aus dem Schatten) ist ein Entdeckungsprojekt, das auf den Spuren von sieben Roma-Musikerinnen aus der alten Generation wandelt, die der breiten Öffentlichkeit zwar unbekannt sind, in ihrer Welt aber als Königinnen betrachtet werden.

Das gleichnamige Buch von Călin Crainic ist ein anthropologischer Essay, in dem die Erfahrungen und Gedanken dieser starken Frauen festgehalten sind. Es ist ein Blick auf ihre Weiblichkeit, darauf, wie es ist, als Frau und Musikerin in dieser Männerwelt zu leben. Manche von ihnen wurden mit dem Messer bedroht, um zu singen, eine von ihnen erzählt, wie sie von klein auf bei Hochzeiten und anderen Festen Akkordeon in einer Band mit ihrem Vater spielte. Sie heiratete einen sehr aggressiven Mann und lebte in der Hölle. Ihr Anker war die Musik, die ihr Halt und Kraft gab, die Kinder großzuziehen. Es sind Frauen, die im Schatten waren, deren Geschichten aber universell sind, weil es die Geschichten unserer Mütter und Großmütter sind. Sie können genauso gut die Geschichten der Frauen in Rumänien sein. Für mich sind es Siegerinnen, die dieser dunklen, oft gewaltvollen Welt entkommen konnten. Und sie taten das durch Musik.

Die Veranstaltung findet am 8. Dezember im Komödientheater „Constantin Tănase“ statt.

Wie wird die Musik der „lăutari“ heute im Inland im Vergleich zum Ausland wahrgenommen?

Im Ausland ist diese verwurzelte Musik seit 50 bis 60 Jahren sehr beliebt. „Taraf de Haidouks“ und „Fanfare Ciocârlia“ haben als Roma-Musikbands Türen geöffnet wie keine anderen rumänischen Bands und profitierten vom internationalen Balkan-Musik-Trend.

In Rumänien ist diese Musik mittlerweile auch im Mainstream angekommen, doch eher im Süden, weil es eine Musik des Südens ist.

Was verbirgt sich hinter dem in Rumänien entstandenen und weltweit einzigartigen Projekt „Roda del Mundo“?

„Roda del Mundo“ (Rad der Welt) ist die Krone von „Șaraimanic“. Es bringt Musiker verschiedener Kulturen der Welt zusammen, die Instrumente spielen, die sie nie gesehen haben und mit Leuten aus Ländern und Kulturen musizieren, die sie nicht kennen. Die Künstler sind begeistert, das Publikum ist hingerissen. Das ist das Schöne, es (ver)sammelt uns alle. Es geht nicht einmal mehr um Musik, sondern um die Verbundenheit. Besonders heutzutage, wenn die Erde leidet, ist die Aufgabe von „Șaraimanic“ umso bedeutender, uns zusammenzubringen und zu -halten.

Was wünscht du dir für die Zukunft?

Ich träume davon, dass „Roda del Mundo“ zu einem internationalen Format wird und Menschen in den verschiedensten Ländern der Welt erreicht. Für die Gypsy-Musik wünsche ich mir, dass sie sich weiterentwickelt und neue Wege geht, ihre Seele dabei aber bewahrt. Besonders wichtig ist mir außerdem, dass Künstler ihre Verantwortung und Rolle in der Gemeinschaft noch stärker wahrnehmen – und umgekehrt auch die Gemeinschaft erkennt, wie heilsam und wichtig Musik für unser aller Wohlbefinden ist.