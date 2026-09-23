Künstlerresidenz mit Iris Wolff und Erlend Krauser

Von: Aurelia Brecht

Kleinschenk – Der Verein Contrafort Pro Kleinschenk/Cincșor lädt im Rahmen der diesjährigen internationalen Künstlerresidenz für bildende Kunst für Samstag, den 26. September, zu einem Kulturprogramm ein. Unter dem Titel „Erinnerung/Tradition“/„Memorie/Tradiție“ werden von 11 bis 19 Uhr mehrere Programmpunkte geboten: Ab 11 Uhr findet zunächst ein Brunch mit lokalen Spezialitäten in der Scheune statt. Ab 13 Uhr hält Iulia Gorneanu einen Vortrag zu sächsischen Trachten in der Bibliothek der Gästehäuser in Kleinschenk/Cincșor – im Anschluss findet um 14 Uhr eine Lesung mit der Autorin Iris Wolff auf Deutsch mit rumänischer Übersetzung statt. Darauf folgt um 15 Uhr die Eröffnung der diesjährigen Kunstausstellung durch Andreea Ciortea in der Kleinschenker Kirchenburg. Abgerundet wird das Programm durch ein Konzert des Gitarristen der legendären Phönix-Gruppe Erlend Krauser. Anmeldungen zu den Veranstaltungen sind möglich unter kulturproiect@gmail.com oder unter 0744373090.

