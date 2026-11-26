Von: Dan Cărămidariu

Temeswar – Die Besetzung des vorübergehend unbesetzten Vizebürgermeisterpostens in Temeswar ist aufgeschoben. Der geschäftsführende Bürgermeister Ruben Lațcău (USR) hat am Dienstag den entsprechenden Beschlussentwurf von der Tagesordnung des Stadtrats zurückgezogen. Damit kam er einer Forderung des Temescher PNL-Vorsitzenden Marilen Pirtea nach, den er wenige Stunden zuvor noch scharf kritisiert hatte. Die geplante Zusammenarbeit zwischen USR und PNL im Rathaus bleibt damit vorerst ungeklärt.

Der Beschlussentwurf sah vor, einem liberalen Stadtrat vorübergehend die Aufgaben des Vizebürgermeisters zu übertragen (die ADZ berichtete). Lațcău nimmt seit Anfang Oktober die Amtsgeschäfte des vorzeitig ausgeschiedenen Bürgermeisters Dominic Fritz wahr. Die Übertragung seiner bisherigen Aufgaben an einen Vertreter der PNL sollte zugleich den Beginn einer engeren Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien markieren. Am Montag hatte Pirtea jedoch die Rücknahme des Vorhabens verlangt. Bevor über die Verteilung politischer und administrativer Ämter gesprochen werde, müssten sich die Parteien auf gemeinsame Investitionen und Entwicklungsziele verständigen. Er schlug dafür ein breiteres Bündnis aus PNL, USR, Forța Dreptei und der Partei der Volksbewegung (PMP) vor. Im Mittelpunkt sollten konkrete Projekte für Temeswar und den Kreis Temesch stehen.

Lațcău reagierte am Dienstagvormittag mit deutlicher Kritik. Er warf der Temescher PNL-Führung vor, sich nicht von den Sozialdemokraten lösen zu können. Seit zwei Jahren werde über eine Zusammenarbeit verhandelt. In dieser Zeit hätten die Liberalen unter anderem Posten in Verwaltungsräten sowie die Ämter des Stadtmanagers und des Vizebürgermeisters gefordert. Nun, da eine Verständigung möglich sei, ziehe Pirtea sich zurück, behauptete Lațcău. Der geschäftsführende Bürgermeister brachte die Zurückhaltung der PNL mit deren Zusammenarbeit mit dem sozialdemokratischen Kreisratsvorsitzenden Alfred Simonis in Verbindung. Pirtea habe um Zeit gebeten, um zu entscheiden, ob er dessen Verbündeter bleiben oder Verantwortung in einem Reformbündnis übernehmen wolle, erklärte Lațcău. Auch der PSD warf er vor, durch politische Manöver Einfluss auf die Temeswarer Stadtverwaltung gewinnen zu wollen.

In der Stadtratssitzung am Dienstagnachmittag schlug Lațcău dennoch versöhnlichere Töne an. Er ziehe den Beschlussentwurf aus Respekt vor den liberalen Stadträten zurück, erklärte er. Die Gespräche seien nicht erst in den vergangenen Tagen entstanden, sondern würden seit zwei Jahren geführt. Das Thema werde früher oder später wieder auf die Tagesordnung kommen.