Bukarest (ADZ) – Generalstaatsanwältin Cristina Chiriac räumt in ihrem Report mehrere Probleme der Behörde ein. So habe die Staatsanwaltschaft nach sechs Monaten unter ihrer Führung ihre Ziele bei der Bekämpfung der Korruption im Justizwesen, der Abarbeitung der Altlasten, der Ermittlung in Verfahren zu Gewalt gegen Frauen und der Bekämpfung der Gewalt an Schulen verfehlt, sagte Chiriac bei der Vorstellung des Berichts am Montag. Auch bei der Ausstattung mit Kriminaltechnik sei Nachholbedarf festzustellen. Immerhin sei es den Staatsanwälten gelungen, über eine Viertelmillion Verfahren abzuschließen und Anklage vor Gericht gegen 30.000 Personen zu erheben. Keine Auskunft gab Chiriac über die laut Europäischem Gerichtshof nun zulässigen Rechtsmittel gegen Freisprüche nach Verjährung aufgrund unklarer Rechtslage.



Am selben Tag legten auch die Schwerpunktbehörden DNA und DIICOT Rechenschaft ab. Die Antikorruptionseinheit habe gegen 270 Personen Anklage erhoben und gab Einzelheiten zum Gang einiger prominenter Verfahren. Allerdings bemängelten Medien, dass in den ersten sechs Monaten unter der Leitung von Viorel Cerbu keine Verfahren gegen hochrangige Politiker oder Beamte eingeleitet wurden – nur gegen einen stellvertretenden Generalsekretär ermittelten Staatsanwälte der DNA.



Die zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Terrorismus eingesetzte DIICOT berichtete vor allem über die mit Unterstützung internationaler Stellen wie Eurojust und Europol erfolgte Zerschlagung grenzüberschreitender Netze von Menschenhändlern, Drogenschmugglern oder Cyberbetrügern. DIICOT-Chef Codrin Miron zeigte auf, dass in letzter Zeit auch mehr Staatsschutzdelikte in den Schwerpunkt rücken – zum Beispiel Sabotageakte wie die Brandstiftung bei einer Romarm-Filiale.