Letzte Jahreszeiten-Skulptur kehrt an die Fassade des Karl-Kunz-Palais zurück

Von: Andreea Oance

Temeswar – Die allegorische Figur des Winters wird am 14. November um 14 Uhr an der Fassade des Karl-Kunz-Palais in Temeswar/Timișoara angebracht. Mit der Aufstellung der Skulptur „Cheimon“ wird das dekorative Ensemble der vier Jahreszeiten vervollständigt. Die Veranstaltung ist zugleich der letzte Programmpunkt des Projekts „Heritage of Timișoara“ für das Jahr 2026.

Die Rückkehr der Winterfigur bildet den Abschluss eines mehrjährigen Vorhabens zur Wiederherstellung des historischen Fassadenschmucks am Gebäude auf dem Boulevard des 3. August 1919 Nr. 3. Die drei anderen allegorischen Figuren wurden bereits nachgebildet und schrittweise wieder angebracht: „Phthinoporon“ (Herbst) im November 2024, „Theros“ (Sommer) im August 2025 und „Eiar“ (Frühling) im August 2026. Die Originalskulpturen waren vor mehreren Jahrzehnten von der Fassade spurlos verschwunden.

Die vier Figuren wurden vom Bildhauer Attila Nagy anhand historischer Fotografien und einer kunsthistorischen Dokumentation rekonstruiert. Da weder die Originalmodelle noch detaillierte Pläne erhalten waren, erforderte die Arbeit eine genaue Interpretation der überlieferten Abbildungen und eine künstlerische Rekonstruktion der verlorenen Details.

Während der Montage können Besucher vor Ort mehr über die Geschichte der Skulpturen und ihre Wiederherstellung erfahren. Sollte das Wetter den Eingriff nicht zulassen, wird die Veranstaltung verschoben; ein neuer Termin soll anschließend bekannt gegeben werden.

Das Projekt „Heritage of Timișoara“ (Deutsch: „Erbgut von Temeswar“) wird vom „Prin Banat“-Verein organisiert und von der Stadt Temeswar über das Projektezentrum im Rahmen des Förderprogramms „Repere în cultură 2026–2027“ finanziert.