Leu fällt auf Tiefststand

Bukarest (ADZ) – Der offizielle Wechselkurs des rumänischen Leu ist am Mittwoch auf ein neues Rekordtief von 5,2788 Lei für einen Euro gefallen. Hintergrund ist laut Experten neben der Unfähigkeit der Politik, eine voll handlungsfähige Regierung hervorzubringen, auch der Verkauf von Staatsanleihen in Lei durch mehrere Großanleger: Investoren wollen die Erträge in Euro umtauschen und setzen damit den Wechselkurs unter Druck.



Bereits vergangene Woche sowie am Montag und Dienstag hatte der Kurs mehrfach die Marke von 5,26 Lei getestet. Das bisherige Rekordtief von 5,2688 Lei je Euro war Anfang Mai erreicht worden.



Unterdessen kletterten auch die Renditen rumänischer Staatsanleihen am Mittwoch auf rekordverdächtige Werte. Die zehnjährigen Papiere erreichten 7,45 Prozent – den höchsten Wert in diesem Jahr. Auch die Renditen siebenjähriger Anleihen stiegen auf 7,35 Prozent und jene für zweijährige Papiere kamen auf 6,78 Prozent. Damit lagen sie bei den zweijährigen Anleihen auf dem höchsten Niveau in der EU.