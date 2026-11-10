Liberale nehmen ihren „Modernisierungspol“ in Angriff

Bukarest (ADZ) – Die erweiterte PNL-Führung hat auf ihrer jüngsten Sitzung beschlossen, ihre geplante Modernisierungsplattform in Angriff zu nehmen und als Erstes mit der außerparlamentarischen Kleinpartei „Macht der Rechten“ des früheren Regierungs- und Liberalenchefs Ludovic Orban, der 2021 aus der PNL ausgetreten war, zu fusionieren, wie die PNL-Spitze in einer Aussendung mitteilte. Anschließend wollen sich die Liberalen sodann dem Wahlbündnis mit der Reformpartei USR widmen, wobei angesichts des allmählich nahenden Wahljahres 2028 auch gemeinsame Wahllisten ins Auge gefasst werden.



Medienberichten zufolge, die sich auf Insiderangaben berufen, beschloss die PNL-Führung des Weiteren, dem liberalen Rebellen-Flügel um den Klausenburger Kreisratschef Alin Tișe, den Ilfover Kreisratsvorsitzenden Hubert Thuma und die Abgeordnete Alina Gorghiu ein Ultimatum zu stellen – sollten diese binnen zehn Tagen ihre zahlreichen Anzeigen gegen den PNL-Vorstand nicht zurückziehen sowie ihre laufenden Zivilprozesse gegen die Parteileitung nicht einstellen, droht ihnen der Ausschluss aus den PNL-Fraktionen.



Nicht zu guter Letzt widmete sich die PNL-Führung auch den hohen Schulden, die die Partei infolge des 2024 gestiegenen Präsidialwahlkampfes ihres Ex-Vorsitzenden Nicolae Ciucă eingefahren hatte – u. a., um dessen Buch „Ein Soldat im Dienste des Landes“ landesweit zu promoten. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge beschloss die liberale Führung wegen der sich auf rund 14 Millionen Lei belaufenden Verbindlichkeiten, den früheren PNL-Chef Ciucă und den ehemaligen Generalsekretär der Partei, Lucian Bode, zu verklagen, nachdem die Wahlbehörde AEP befunden hatte, dass die PNL für diese Auslagen keine Wahlkampfkostenerstattung beanspruchen kann.