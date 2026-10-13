Liberale Rebellen drängen auf Koalition mit der PSD

Bukarest (ADZ) – Die PSD unternimmt zurzeit einen neuen Versuch, Liberalenchef Ilie Bolojan mithilfe der Rebellen aus den eigenen Parteireihen abzusägen oder zumindest unter Druck zu setzen – und erschwert damit auch dem designierten Premierminister Luca Niculescu das Leben, der diese Tage um eine Mehrheit bemüht ist. Die jüngste Aufforderung von PSD-Chef Sorin Grindeanu an Liberale und den UDMR, ihre „politischen Dünkel“ endlich beiseite zu lassen und eine weitere Koalition mit der PSD einzugehen, rief nämlich prompt den liberalen Rebellenflügel auf den Plan: So bot der zu den „Putschisten“ gehörende EU-Abgeordnete Rareș Bogdan dem designierten Regierungschef den Rebellenflügel als potenziellen Koalitionspartner an, obwohl PNL-Chef Bolojan letzte Tage ausdrücklich klargestellt hatte, dass die Liberalen eine weitere Koalition mit der PSD ablehnen, jedoch bereit seien, Niculescus Kabinett im Parlament das Vertrauen auszusprechen. Nichtsdestotrotz bot Bogdan sich und die restlichen Rebellen ungeniert als Regierungspartner an – der künftigen Regierungskoalition hätten unbedingt auch Liberale anzugehören, das Land habe von einem „authentisch liberal-konservativen Segment“ regiert zu werden. Dem designierten Premier versicherte Bogdan, im Parlament auf die Stimmen von mindestens 25 liberalen Rebellen bauen zu können.



PNL-Vize Alexandru Muraru reagierte prompt: Neuerdings gebe es jede Menge „Kusshändchen“ zwischen den eigenen Rebellen und den Sozialdemokraten, da PSD-Chef Grindeanu signalisiert habe, abermals eine Partei zu benötigen, hinter der die PSD sich selbst samt ihren „Diebereien“ verstecken könne. De facto habe Grindeanu weniger an die PNL-Spitze, sondern vielmehr an die „roten Liberalen“ appelliert, betonte Muraru bei Facebook.