Liberale Rebellen vom Gang in die Opposition wenig begeistert

Bukarest (ADZ) – Die Liberalen haben ihren Gang in die Opposition angetreten, was ihren Rebellen-Flügel offenbar wenig begeistert. So forderte der zu den „Putschisten“ gehörende Klausenburger Kreisratschef Alin Tișe alle liberalen Amtsträger auf, die Vorgabe des Parteichefs bezüglich ihres Rücktritts zu ignorieren – kein einziger Liberaler habe sein Amt niederzulegen, vielmehr sei der inkompetente Parteivorstand derjenige, der zurücktreten müsse, schrieb Tișe bei Facebook.



Dessen ungeachtet legten elf der insgesamt zwölf liberalen Staatssekretäre ihr Amt umgehend nieder – einzig der Staatssekretär im Verkehrsministerium Ionel Scrioșteanu, der dem zu den Rebellen gehörenden Ilfover Kreisratschef Hubert Thuma nahesteht, verweigerte zunächst seinen Abgang, wurde von Interims-Premier Ilie Bolojan jedoch vor dessen Mandatsende prompt freigestellt. Auch zehn liberale Präfekten und Unterpräfekten legten bereits ihre Ämter nieder.



Auf die Frage der Medien, ob Bolojan die PNL angesichts der internen Spannungen vor einem Bruch bewahren könne, entgegnete Fraktionschef Daniel Fenechiu, dass die Mehrheit der Liberalen geschlossen hinter ihrem Parteichef stehe – jene, die darauf bauen würden, dass Bolojans Führungsposition nach seinem Abgang als Premier ins Wanken gerate, hätten „falsch gewettet“. Bezüglich der Rebellen stellte Fenechiu klar, dass die PNL „mit keiner Söldnerarmee in den Krieg ziehen“ werde – PNL-Chef Bolojan sei gerade im Begriff, den Wiederaufbau der Partei anzupacken.