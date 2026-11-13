Liberale und „Macht der Rechten“ nehmen Fusion in Angriff

Bukarest (ADZ) – Liberalenchef Ilie Bolojan und sein Amtsvorgänger Ludovic Orban haben mit der Fusion zwischen PNL und Orbans außerparlamentarischer Kleinpartei „Macht der Rechten“ losgelegt. Die einschlägigen Verhandlungen sollen bis Jahresende steigen, die eigentliche Fusion sodann im ersten Quartal 2027 von den Leitungsgremien beider Parteien gebilligt und auf separaten Parteitagen abgesegnet werden, teilten die beiden Parteivorsitzenden auf einer Pressekonferenz mit. Der frühere Regierungs- und PNL-Chef Ludovic Orban hatte seiner Partei im Jahr 2021 aus Protest gegen die von Ex-Präsident Klaus Johannis angeregte Koalition mit der PSD den Rücken gekehrt und anschließend mit weiteren liberalen Abtrünnigen die „Macht der Rechten“ gegründet, die den Sprung ins Parlament allerdings nie schaffte.



Auf der gemeinsamen Pressekonferenz hob Ilie Bolojan nun hervor, dass die bürgerlichen Parteien angesichts der neuen „PSD-AUR-Achse“ ihre Kräfte bündeln müssen – nicht bloß in der Hoffnung auf gute Wahlergebnisse in 2028, sondern vor allem eingedenk der angestrebten Reformen und Modernisierung des Landes. Er danke Orban ausdrücklich für den Beschluss, sich gemeinsam mit seinen Parteikollegen am Aufbau einer politischen Alternative zu beteiligen, und heiße ihn „willkommen zurück“, so der PNL-Chef.



Orban selbst betonte, dass auf dem im Frühjahr anstehenden Parteitag der PNL auch die strategischen Richtlinien für die kommenden Jahre festgelegt würden, wobei die Fusion der beiden Parteien als deutliches Zeichen gewertet werden müsse, dass die Zeiten der politischen Zusammenarbeit zwischen Liberalen und der PSD endgültig vorbei seien. Dank Bolojan habe die PNL mittlerweile ihr Rückgrat zurückgewonnen, weswegen er nunmehr zurückkehre, sagte Orban.