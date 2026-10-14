Luftqualität im Kreis Sathmar wird genauer untersucht

Von: Arthur Glaser

Sathmar – Wie steht es um die Luftqualität im Kreis Sathmar/Satu Mare? Eine vom Kreisrat in Auftrag gegebene Studie soll Antworten auf diese Frage liefern und zugleich die Grundlage für Maßnahmen zum Schutz der Luft schaffen. In den kommenden Wochen wollen Fachleute an mehreren Standorten im Kreis Messungen durchführen. Zum Einsatz kommt dabei ein mobiles Labor zur Überwachung der Luftqualität.



Ziel der Untersuchung ist es, die aktuelle Situation möglichst genau zu erfassen und festzustellen, wo gegebenenfalls Handlungsbedarf besteht. Konkrete Ergebnisse liegen bislang nicht vor. Erst die Auswertung der vorhandenen Daten und der zusätzlichen Messungen soll ein umfassenderes Bild der Luftqualität im Kreis ermöglichen.



Bei einer Arbeitssitzung am Montag kamen Vertreter mehrerer Institutionen zusammen, um den Stand der Vorbereitungen zu erörtern. Neben dem Kreisrat Sathmar waren das Nationale Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Umweltschutz, die Präfektur, die Wassergebietsverwaltung Somesch-Theiß sowie die Kreisdirektion für Umwelt Sathmar vertreten.



Im Mittelpunkt des Treffens standen die bereits verfügbaren Daten sowie Informationen, die noch ergänzt oder genauer geklärt werden müssen. Die beteiligten Einrichtungen wollen ihre Erkenntnisse zusammenführen, um die gegenwärtige Situation fundiert beurteilen und darauf aufbauend geeignete Maßnahmen ausarbeiten zu können.



Eine wichtige Rolle spielen die geplanten Messungen vor Ort. Mithilfe eines mobilen Messlabors sollen an mehreren Stellen im Kreis Daten zur Luftqualität erhoben werden. Diese sollen die bereits vorhandenen Informationen ergänzen und eine möglichst genaue Einschätzung der Situation ermöglichen.



Die Untersuchung soll nicht nur den aktuellen Zustand dokumentieren, sondern auch Hinweise darauf geben, in welchen Bereichen besondere Aufmerksamkeit erforderlich sein könnte. Welche Maßnahmen letztlich notwendig werden, hängt von den Ergebnissen der Analyse ab.



Die Studie dient als fachliche Grundlage für die Ausarbeitung des Plans zur Erhaltung der Luftqualität im Kreis Sathmar. Darin sollen Maßnahmen festgelegt werden, mit denen ein angemessenes Luftqualitätsniveau langfristig gesichert werden kann.



Für die Behörden geht es damit zunächst darum, eine belastbare Datengrundlage zu schaffen. Erst auf dieser Basis lassen sich Entscheidungen zum Schutz der Umwelt gezielt vorbereiten und begründen.



Wie die Untersuchung ausfallen wird und welche konkreten Schritte sich daraus ergeben, bleibt abzuwarten. Die Ergebnisse der Messungen dürften jedoch wichtige Anhaltspunkte dafür liefern, wie die Luftqualität im Kreis Sathmar künftig überwacht und geschützt werden soll.