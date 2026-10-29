M49: Erste Teilstrecke freigegeben

Von: Gabriela Rist

Sathmar – Die erste, 28 Kilometer lange Teilstrecke der ungarischen Schnellstraße M49 ist am Dienstag, dem 27. Oktober, für den Verkehr freigegeben worden. Sie verbindet die Autobahn M3 mit Ököritófülpös. Die Fortsetzung bis zur rumänischen Grenze wird bereits gebaut. Wenn die Bauarbeiten auf beiden Seiten der Grenze planmäßig verlaufen, könnte die direkte Schnellstraßenverbindung zwischen Sathmar/Satu Mare und dem ungarischen Autobahnnetz 2029 fertiggestellt werden.

Die neue, vierspurige Straße kann seit dem 27. Oktober um 15 Uhr rumänischer Zeit befahren werden. Bis Ende 2026 ist die Nutzung kostenlos. Ab 2027 wird die Strecke in das ungarische Mautsystem aufgenommen.

Die Freigabe gab der ungarische Minister für Verkehr und Investitionen, Dávid Vitézy, bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Mátészalka bekannt. Das mit 138 Milliarden Forint aus dem ungarischen Staatshaushalt finanzierte Projekt soll die Verkehrssituation in der Region wesentlich verbessern. Die neue Schnellstraße wird einen erheblichen Teil des Verkehrs aufnehmen, der bislang über die Nationalstraße 49 in Richtung rumänische Grenze führt.

Nach Angaben des Ministers könnte der Durchgangsverkehr in Mátészalka und den umliegenden Ortschaften dadurch um rund 70 Prozent zurückgehen. Dies dürfte nicht nur die Verkehrssicherheit erhöhen, sondern auch die Lebensqualität der Anwohner verbessern.

Auf der 28 Kilometer langen Strecke wurden insgesamt 22 Brücken und weitere Ingenieurbauwerke errichtet. Einschließlich der Anbindung an die Autobahn M3 entstanden vier Verkehrsknotenpunkte. Hinzu kommen neue Kreisverkehre und Anschlussstraßen. Bei Györtelek wurde außerdem eine 3,3 Kilometer lange Umgehungsstraße gebaut.

Die Freigabe markiert einen wichtigen Meilenstein bei einem Vorhaben, das seit fast zwei Jahrzehnten geplant wird. Erste Entwürfe für die M49 stammen aus dem Jahr 2007, Untersuchungen zur Trassenführung und Umweltverträglichkeit wurden 2010 in Auftrag gegeben. Die detaillierte Genehmigungsplanung und die Festlegung der konkreten Streckenführung erfolgten 2018 und 2019. Den Bauvertrag mit dem Unternehmen Duna Aszfalt schloss die ungarische Regierung 2022.

Die nun eröffnete Teilstrecke ist jedoch nur der erste Abschnitt eines größeren Infrastrukturprojekts. Ziel ist eine direkte Schnellstraßenverbindung zwischen der Autobahn M3 und Sathmar. Die Arbeiten an der Fortsetzung der M49 bis Csenger und zur ungarisch-rumänischen Grenze laufen bereits. Der Vertrag hat einen Wert von 141 Milliarden Forint, die Fertigstellung ist für 2029 vorgesehen.

Auch auf rumänischer Seite werden die Vorbereitungen für die Anschlussstrecke vorangetrieben. Im Oktober 2025 wurde der Bauvertrag für die Schnellstraßenverbindung zwischen Sathmar und der ungarischen Grenze unterzeichnet. Der Baubeginn ist für das Frühjahr 2027 vorgesehen, die Fertigstellung wird für das zweite Quartal 2029 angestrebt. Werden die Zeitpläne in beiden Ländern eingehalten, könnten die ungarische M49 und die rumänische Schnellstraße 2029 miteinander verbunden werden.