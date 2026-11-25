Von: Klaus Philippi

Hermannstadt – Selbstverständlich hatte Leander Johannes Ries einen cremefarbenen Leinenbeutel parat, dem die Werbegrafik der 11. Auflage vom internationalen DATfest aufgedruckt worden war. Und er hielt ihn reihum sämtlichen Zuschauern in der Vorderreihe hin, die Augenblicke später brav ihre rasch ausgefüllten Zettelchen hineinwarfen: zur Spaßmacherei satirischer wie seriöser Wirkung, wo Demokratie ihren eigentlichen Empfängern im richtigen Leben gar nicht selten doch nur vorgetäuscht wird. „Wir tun es demokratisch, nur die erste Reihe wählt!“, feixte der fast ganze zwei Meter große Schauspieler in Ausbildung an der Universität für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) am Montag, 16. November, im Cavas-Saal des Theater-Departements der Lucian-Blaga-Universität Hermannstadt/Sibiu (ULBS) im Eifer des Gefechts, um das sich der dritte und letzte Teil der Orestie von Aischylos drehte. Professor Henning Hartmann, der tags darauf eine Fortbildung für das einheimische Teilnehmerfeld des DATfest gab, führt die Regie und künstlerische Leitung der „Erinnyen“ nach antikem Wortlaut, den neun Studentinnen und Studenten der HMTMH im Dezember 2025 mit eigenen Einwürfen durchmischten. Kräftigen Stehapplaus gab es für das schonungslose Libretto im Theaterstudio der ULBS, das beiden Ausprägungen ein und derselben Staatsform provokant auf den Zahn fühlt: der direkten Demokratie im antiken Athen, und der repräsentativen in der westlichen Welt des gerne aus den Fugen geratenden 21. Jahrhunderts. Leander Johannes Ries wirft sich sehr gekonnt in die Rolle der Göttin Athene, und auch seine Mitspieler und Mitspielerinnen geben sich keine Blöße. Der Spott der Truppe über die wunden Punkte der Demokratie läuft wie am Schnürchen und stützt sich auf ein gesundes Maß Reflexion. Nicht nur auf all den Ärger und Frust, den Gerichtsurteile Menschen bringen, die den Kürzeren ziehen.

Einfach und furchtbar zugleich ist die Verkettung der Morde aus Rache, die ein und dasselbe Haus belasten: Agamemnon schreitet zur Opferung seiner Tochter Iphigenie an die Götter, wonach ihre Mutter Klytämnestra ihn umbringt, der wiederum Sohn Orestes das Leben nimmt. Anfangs sind es im Theaterstück der HMTMH noch sieben „Furien“ oder „Erinnyen“, vor denen Orestes vergeblich zu flüchten sucht. Zwei von ihnen springen schließlich kurzerhand in die Rolle von Athene – und Apoll, der vor Gericht alles andere als integer Partei für Orestes ergreift. Das typische Bild eines mächtig korrupten Zeugen oder Anwalts eben, worin Niklas Marx glänzt, und es Hauptdarsteller Paul Euler gönnt, den Rahm abzuschöpfen. Klar, eine Befragung des Publikums statt juristischer Abstimmung ist Fassade, hinter der man sich allseits aus Jux sehr gerne verbirgt, und die lähmende Gleichheit des Votums originales Erbe im Text von Aischylos. Athene spricht Orestes frei, nachdem Pylades, von Anfisa Lazebna gespielt, mit für ihn gebürgt hat, und die Erinnyen gehen leer aus. Weil „Macht verteidigt wird, nicht geteilt“, wie Athene am Ende beschwört. Ohne, dass ihr darauf etwas entgegnet werden könnte. Der Lichtvorhang fällt, bevor die Antwort auch nur gedacht ist.

Das Stück selbst macht nicht sprachlos, im Gegenteil. Systemischen Unzulänglichkeiten wie etwa der Politik als Männerwelt, worin die dreiste Unberechenbarkeit vorherrscht, geht es zielstrebigst auf den Grund. Der offensive Zugriff wiederum von Spielgestalter Henning Hartmann und dem neunköpfigen Ensemble, zwei der weiblichen Personen von männlichen Akteuren in einer femininen Kleidung verkörpern zu lassen und umgekehrt, war zwar Programm, ließ aber wenig bis gar nichts von möglicher Anbindung an die über alle Maßen verzerrenden Überzeugungen einer Cancel Culture spüren, die sich lange schon weltweit Bahn bricht und das Woke-Sein als Leitkultur für die globale Mehrheit zu erzwingen sucht. Geschlechterspezifische Rollenverteilungen einer konservativen Gesellschaftsordnung nimmt die bald ein Jahr alte Inszenierung durch Karriere-Starter von der HMTMH aufs Korn, ohne jedoch das Alternative um jeden Preis als Lösung für sämtliche großen Probleme durchsetzen zu wollen. Die staatlichen Behörden und Einrichtungen, die das DATfest der Theater-Ausbildung an der ULBS finanzieren, fördern ein Nachdenken, das es zweifelsohne verdient hat.